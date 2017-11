Madagascar: Hygiène bucco-dentaire - Les élèves de l'EPP Amboditsiry sensibilisés

Leur initiative, au départ, devait comprendre des actions plus concrètes, notamment des séances de dépistage de caries dentaires avec l'intervention de professionnels de la santé bucco-dentaire. Mais épidémie de peste étant, ils ont dû remodeler leur projet. Celui-ci a pu être concrétisé les 22 et 23 novembre. Outre la sensibilisation des élèves de l'EPP sur l'hygiène bucco-dentaire, le groupe d'étudiants a également rafraîchi la peinture intérieure du centre bucco-dentaire de l'école.

Les élèves de l'EPP (école primaire publique) Amboditsiry ont été sensibilisés sur l'hygiène bucco-dentaire à travers des animations pédagogiques et des affiches placardées dans chaque salle de classe. L'initiative est d'un groupe d'étudiants de l'INSCAE, amenés à réaliser des projets à but social dans le cadre de leurs études. Le projet de ce groupe, baptisé « Ivoire », était ainsi porté sur l'hygiène bucco-dentaire. « Nous nous sommes aperçus sur les élèves de cet EPP chaque année des frais relatifs aux soins dentaires, mais ce ne sont pas l'ensemble des élèves qui en bénéficient de manière effective, mais seulement ceux des classes d'examen, à savoir les élèves de 7e », a affirmé Rado Rabetokotany, un des membres du groupe.

