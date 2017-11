Madagascar: Wawa - Succès de sa tournée

Décidément, Wawa semble bien porter son titre de prince de salegy. Son dernier tour en France a rencontré un franc succès. Avec un public de 8 000 personnes à Paris, le chanteur a frappé fort avec son « salegy mogodro »

Réussir dans son pays est une chose, le faire sous d'autres cieux en est une autre. Une chose qui cependant, semble aisée pour Wawa. Si les malagasy l'aiment toujours autant, le succès de Wawa dépasse largement nos contrées. En deux mois, Wawa a assuré neuf dates pour la diaspora en France. Chaque spectacle étant une triomphe, que ce soit à Lyon, Bordeau, Rennes, Toulouse, Colmar et Limoges, c'est à Paris que le chanteur a clôturé en beauté la tournée France. Environ 8000 personnes ont répondu présents. Comme toujours, Wawa reste fidèle à son image. Si le chanteur a commencé le show à minuit, il n'a quitté la scène qu'à 5h du matin. Durant cinq heures d'affilées, le jeune homme s'adonne à la danse dont lui seul a le secret. Entraîné dans cette ambiance des tropiques, le public s'est laissé gagner par le « salegy mogodro » sans répit.

Outre les chansons phares telles que « 400 volts » et « Mamiaka lamba », il a dévoilé de nouveaux titres qui figureront sur son prochain album. « Mila rano » semble être apprécié du public sous cet air de salegy ainsi que « Makao mena » qui décline quelque peu dans du reggae. Un avant-goût de l'opus qui sortira en 2018. Force est de constater qu'actuellement, il est difficile de rassembler un grand public surtout à Marseille et Paris, mais Wawa semble avoir conquis des inconditionnels et se trouver une place prépondérante auprès de la diaspora durant ces 15 ans.

En ce moment, le chanteur multiplie les prestations dans les régions jusqu'au mois de décembre. L'année prochaine, l'agenda du chanteur est déjà overbooké jusqu'au mois de mai. Il mettra le cap sur l'Europe pour aller en Belgique, Italie et en Suisse. Il enchaînera ensuite suite au Canada, et les Etats-Unis. Par ailleurs, sa collaboration avec Toofan continue d'emblée, le temps d'un featuring. Ceci précèdera les spectacles dans les îles voisines dont La Réunion, Maurice, Comores et Mayotte.