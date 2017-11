Madagascar: Lions Force Mahamasina - La salle qui ne désemplit pas

Parmi toutes les salles de sport de Tana, on peut dire que celle de Lion Force de Mahamasina est celle qui ne désemplit jamais.

Selon Thommy Gilberto, premier responsable du Centre sis sous les gradins de Mahamasina côté gauche, le club Lion force est un centre qui souhaite éduquer via le sport. « Je suis entraîneur national de kickboxing. Notre club a déjà sorti des champions du monde. Donc il est tout à fait logique et normal que nous souhaitons éduquer les jeunes via le sport. Pas seulement via le kickboxing mais via surtout la pratique régulière du sport ». Ainsi, ils ont près de 1200 membres et 500 réguliers qui vont et viennent. Et il y a de quoi venir car le club ne se base pas seulement sur le kickboxing. « Nous offrons plusieurs activités sportives : full contact,, kickboxing, cardio dancing, fitness, musculation, danse de couple... »

Thommy Gilberto est clair « la compétition n'est pas tout. L'éducation est essentielle ». Il reste convaincu qu'on peut lutter contre la drogue aussi via cette pratique régulière. N'empêche, président du kickboxing par intérim, nageant dedans en permanence, il souhaite améliorer le niveau de cette discipline qui lui tient à cœur.

Notons que le club existe depuis 2009 mais la salle de musculation et toute la rénovation datent de 29 aout 2016. La salle est ouverte de 06 du matin à 7h30 du soir. Les coaches Gilberto, Mamy et Nini sont toujours là pour vous accueillir et diriger les séances. Et la salle fait partie des plus dynamique et des moins chers de la Capitale. Pour les séances de fitness par exemple, ce sera tous les jours de 12:30-13:30 et de 15:30-16:30 et les lundi, mercredi et vendredi de 6:30 à 7:30.