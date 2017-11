Madagascar: Hôtel Carlton - Vente aux enchères de sapins

Une exposition d'arbres de Noël créés par des artistes locaux contemporains dite « Shine Together » sera organisée par l'association « Teach For Madagascar » en partenariat avec l'hôtel Carlton, la Chocolaterie Robert et Dzama du 03 au 10 décembre 2017 au lobby de l'hôtel Carlton Madagascar.

« C'est ouvert au public et ce sera suivie d'une vente aux enchères qui aura lieu le 10 décembre 2017 au Foyer de l'hôtel Carlton. Tous les fonds réunis à la suite de cette vente seront alloués au financement de deux projets. Il s'agit du projet « Street Project » destiné aux enfants de la rue qui vise à un programme d'alphabétisation et d'éducation civique et du projet « Vakana-Girls Exchange » qui est un programme d'échange entre les jeunes filles issues des milieux urbains et ruraux afin de les encourager à la participation au niveau communautaire », a expliqué Verena Konrad, coordinatrice de l'exposition lors d'une conférence de presse hier à l'hôtel Carlton. Notons que les 15 arbres de Noël à exposer sont des créations uniques.