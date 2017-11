Madagascar: Lu pour vous - « La femme parfaite est une connasse » d'Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard

La connasse, on a tous cru la rencontrer au moins une fois, certainement un de ces jours de "moins bien".

C'est typiquement la femme toujours pimpante, à la pointe de la mode avec un job "qui déchire", des enfants parfaits, un mari ou un compagnon exemplaire, une ligne d'on ne sait pas d'où elle sort, elle est ponctuelle, sportive, drôle, directrice d'une association humanitaire en plus de celle des parents d'élèves, toujours fraîche même quand elle est saoule... Bref la liste est encore longue donc on va s'arrêter là. Vous avez l'impression qu'elle sait tout faire et bien. Elle est agaçante, on a envie de lui mettre des baffes car elle est là pour nous crier haut et fort que nous ne sommes pas à la hauteur ou plutôt à sa hauteur !

Oui mais, parce qu'il y a un mais : déculpabilisons mesdames car la femme parfaite, en plus d'être une connasse est surtout une extraterrestre ! Nous sommes toutes imparfaites et c'est ça qui compte ! La femme parfaite, Dieu merci, n'existe pas ! Si vous pensez la connaître, creusez un peu et vous verrez qu'il y a forcément une faille quelque part ! C'est le message que les jumelles Marie-Aldine et Anne-Sophie Girard nous font passer à travers ce petit livre humoristique.

Guide. Attention ce petit livre n'est pas un roman mais un guide. Vous n'avez qu'à piocher dans le sommaire ce qui vous intéresse ! Ce livre a clairement un petit goût de reviens-y ! Il est à prendre au 2e degré évidemment, peut-être même plus. Vous allez vous marrer c'est sûr, car il y a des choses super rigolotes, d'autres un peu plus lourdingues, voire clichés, je vous l'accorde mais ce n'est pas grave. Après tout, on ne peut pas être drôles à tous les coups. Soyons indulgents ! Lorsque vous ouvrez ce petit livre, c'est un petit peu comme si vous assistiez à un one-woman-show depuis votre canapé, c'est donc normal qu'il y ait des sketchs auxquels vous accrochez plus que d'autres.

Détente assurée, pas de quoi sauter au plafond non plus mais c'est sympa. Ça change un peu et vous vous y reconnaîtrez certainement. C'est un petit bouquin idéal si vous êtes une stressée de la vie, si vous avez une petite baisse de confiance en vous, si vous avez l'impression de toujours tout faire de travers ou que vous avez envie de vous détendre avec vos amis. Dites stop à l'image de la femme parfaite que la société veut nous vendre à tout prix. Soyez imparfaites et tout va bien se passer !

Conseils, trucs, astuces. Mentions spéciales à la théorie du "foutu pour foutu", à la liste des chansons honteuses mais qu'on aime quand même, aux filles qui ne mangent que des salades, à la star du collège qui a mal vieilli, à la liste des questions à ne pas poser si vous ne voulez pas entendre les réponses et bien d'autres encore! Ça se lit en deux temps trois mouvements et ça peut se ressortir facilement en soirée filles ! Vous verrez que certains "conseils, trucs ou astuces" des jumelles s'adressent plus aux trentenaires que nous sommes aujourd'hui qu'à d'autres générations. Si vous offrez ça à votre mère ou votre grand-mère, elles risquent de ne pas tout comprendre... Quoiqu'il en soit, ce petit bouquin ne pourra pas faire de mal à votre bibliothèque et aura au moins le mérite de vous faire sourire ; alors que demander de plus ?