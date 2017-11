Mali: La plateforme TOUNKARANKE-Mali lance Wifi lafia pour l'accès à l'internet haut débit dans les zones d'immigration

Initiée par Cheick Sall avec l'appui de la BIM-sa, de la BMS-SA, de l'ACI en faveur de la diaspora, la plateforme d'e-commerce, "Tounkaranke-mali" a lancé, le 19 novembre dernier à Kourounikoto, dans le Cercle de Kita, son propre système d'accès à internet haut débit appelé "Wifi Lafia".

Et ceci en vue de faciliter ses opérations dans les localités les plus éloignées où la connexion internet conventionnelle est très faible, voire existante. Le projet a été bien apprécié par les autorités locales et la population qui ont pu suivre en direct des opérations d'achat de produits via la plateforme depuis Paris et leur livraison dans les magasins installés à Kourounikoto et dans les villages environnants. Le projet s'étendra bientôt à Bamako et d'autres régions.

Lancée il y a de cela quelques mois pour donner la possibilité à tous les Maliens de l'extérieur d'acquérir des produits et services pour leur famille au Mali, le projet Tounkaranké-Mali vient de franchir un palier important dans son développement.

En effet, après le succès enregistré lors de son lancement, le projet a rencontré quelques difficultés de déploiement dans les villages les plus reculés, à cause de la faiblesse du débit de l'internet fourni par les opérateurs de télécommunications.

Pour pallier cette difficulté majeure qui handicape le développement du projet et surtout justifier la confiance des partenaires placée en lui, son promoteur a jugé nécessaire de lancer son propre système de connexion internet haut débit. Ce qui explique la venue de "Wifi lafia" dans les villages en collaboration avec les ressortissants.

Il a été lancé le dimanche 19 novembre dernier à Kourounikoto, dans le Cercle de Kita. Au cours du lancement, l'équipe technique a procédé à des tests en projection en présence des habitants de ce village devenus ainsi témoins des opérations d'achats de leurs ressortissants, tandis que certains parents ont pu converser par vidéo viber avec leurs enfants depuis Paris, l'Espagne et les Etats Unis.

Selon le promoteur, certaines de ces communications ont été marquées par de fortes émotions, notamment de la part de parents qui n'avaient pas vu leurs fils depuis des années.