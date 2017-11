Mali: La lutte contre le blanchiment des capitaux au centre des intérêts

La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a créé, il y a 17 ans, le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (GIABA).

Au sein de nos micros Etats, les différentes Cellules Nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF) sont les répondants du GIABA. C'est dans ce cadre que la section malienne de la CENTIF multiplie les actions pour lutter contre le phénomène de blanchiment de capitaux à travers notamment des séances de formation et des conférences-débats.

Le terrorisme et son financement, le trafic de drogue, les prises d'otages et les rançons payées pour leur libération, la corruption, les fraudes fiscale et bancaire, les abus de confiance avec de faux documents, la contrebande des métaux et pierres précieux, les crimes sur les marchés financiers, (paradis fiscaux), les jeux de hasard, la cybercriminalité, voilà entre autres des pratiques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dont les impacts affectent dangereusement toutes les sphères de l'activité humaine.

Aussi dans le cadre de la lutte contre le phénomène, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) créée par la loi n°2016-008/AN-RM du 17 mars 2016, accentue généralement son intervention auprès des populations sur la familiarisation des concepts de base de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Il s'agira ici de donner un aperçu historique du phénomène et son évolution dans le temps et dans l'espace, les techniques et les stratégies adoptées par les criminels financiers, les dispositions juridiques nationales et internationales conçues pour faire face à cette menace grandissante qui perturbe nos micros Etats. A titre de rappel, on note que le blanchiment de capitaux est une opération où l'origine des fonds, provenant d'activités illégales comme la corruption, est cachée.

L'objectif de l'opération, qui se déroule en plusieurs étapes, est de faire en sorte que des capitaux et des biens acquis illégalement semblent provenir de sources légitimes, puis d'injecter ces capitaux en circulation. Souvent, cela se fait par le transfert international des fonds dans des institutions financières légales.

La relation entre le blanchiment de capitaux et la corruption est claire. L'argent corrompu est habituellement blanchit pour le légitimer et en cacher la provenance. Les régimes politiques n'ayant pas de système de reddition de comptes et de transparence permettent souvent le blanchiment de sommes importantes et le développement de la corruption.

De plus, certains des pays les plus pauvres au monde sont aussi ceux où il y a le moins de corruption, comme l'a mesuré Transparency International dans son rapport sur la corruption mondiale. Selon l'organisme, une diminution d'un niveau sur une échelle de mesure de la corruption de 1 à 10 fait baisser le PIB réel de 0,3 à 1,8 point de pourcentage.