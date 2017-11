Cote d'Ivoire: Agnéby-tiassa / Développement de la petite enfance

« Débuté à Aboudé-Kouassikro, nous allons étendre ce projet de développement de la petite enfance dans nos villages pour atteindre d'ici à 5 ans dix villages pour que nos parents soient tranquilles pour vaquer à leurs occupations », a renchéri la première autorité élue de la région. Quant à N'gom Nicole, présidente fondatrice de l'Ong Mamere, elle dit, après avoir initié une tournée dans plusieurs villages qu'elle qualifie de très enrichissante, être offusquée de voir des enfants en âge d'aller à l'école déambuler les rues des villages sans repère et sans avenir certain. Touchée par cette situation, elle a alors décidé d'œuvrer pour l'éducation des tout-petits afin de donner la chance à chaque enfant.

Tels sont les premiers mots de M'bolo Nando Martin, président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa lors de la signature, à Agboville, de la convention de partenariat entre l'Ong Mamere et son institution le vendredi 24 novembre dernier, à la salle de réunion du siège du conseil régional. M'bolo Martin qui a promis décorer les jours à venir Mme Koffi N'gom Nicole, présidente fondatrice de l'Ong Mamere et Mme Boglin, fondatrice de People & baby pour les actions initiées en faveur de la petite enfance à Aboudé-Kouassikro entend les étendre désormais dans plusieurs villages.

