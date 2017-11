Afrique: Digital Africa - Les 10 startups lauréates du concours d'innovation dévoilés à Abidjan

«Le jury a été impressionné par la capacité d'innovation et de créativité dont ont fait preuve les lauréats. Ils sont la preuve qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs émerge pour relever les défis du développement durable grâce à une technologie à visage et à usage humains. C'est une excellente perspective pour l'Afrique et une nouvelle preuve de la nécessité du challenge Digital Africa pour l'avenir du continent», affirme le jury du challenge Digital Africa.

La pertinence des solutions imaginées, leur faisabilité, leur durabilité et leurs impacts potentiels en termes de développement ont permis à ces cinq startups françaises et ces cinq startups africaines de tirer leur épingle du jeu.

Après une analyse approfondie des projets, de leur caractère innovant et de leur modèle économique, les experts de l'AFD, de Bpifrance et de La French Tech ont revu les projets pré-qualifiés. La sélection finale faite par le jury composé d'experts de l'écosystème tech-entrepreneurial en Afrique a permis de choisir les 10 vainqueurs.

Organisée par l'Agence Française de Développement (AFD) en partenariat avec Bpifrance et La French Tech, la deuxième édition du challenge Digital Africa a rencontré un fort succès. Avec plus de 770 dossiers de candidature reçus, représentant 37 pays, la première phase de sélection a permis au jury de découvrir des projets innovants dans des secteurs variés tels que l'éducation, l'e-gouvernement, le transport ou la finance.

