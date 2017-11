Sénégal: Ballon d'or CAF - Sadio Mane et Keïta Balde dans les 11

C'est désormais aux sélectionneurs ou directeurs techniques des associations nationales, aux capitaines des sélections nationales et aux dix membres du groupe des consultants indépendants des médias et des télévisions de procéder au vote final à partir de cette liste raccourcie. Le lauréat sera connu le 4 janvier 2018 lors de la soirée de gala des CAF Aiteo Awards programmée à Accra au Ghana

Sacré joueur local de l'année en 2016, le gardien ougandais Denis Onyango est le seul joueur à évoluer sur le continent présent dans cette liste où Jean Michaël Seri fait figure de grand absent.La sélection a été effectuée grâce aux "votes des membres du Comité Technique et de Développement de la CAF, du Panel des Experts de la CAF et des Médias Indépendants. TV Consultants", précise la CAF.

En l'absence du tenant du titre, Riyad Mahrez, pas retenu dans les 30, les favoris Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita sont tous présents.Avec Mané et Keita Baldé, le Sénégal est le seul pays à placer deux représentants, tandis que le Marocain Karim El Ahmadi fait office de grosse surprise.

