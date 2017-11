Sénégal: Kaolack - Sensibilisation à la prévention routière - Le ministere des transports s'investit

Puisque dans notre pays il est encore constaté un nombre exorbitant de comportements d'insécurité tels que les surcharges de bagages et de passagers, les excès de vitesse, les dépassements dangereux, la conduite en état de fatigue et d'ébriété, la Direction national des transports routiers a aussi profité de cette ultime phase de sensibilisation, avant celle de Tivaouane, pour partager toutes ces questions avec des acteurs qu'elle dit trouver très dynamiques et prêts à lever toute équivoque.

Cette manifestation organisée sous forme d'une forte mobilisation s'est tenue à l'esplanade d'une station située à la gare routière «Thiers liberté» de Kaolack, dans le souci de rappeler aux usagers de la route, notamment les chauffeurs et transporteurs, les prescriptions du Code de route. Il s'agissait, en effet, de partager avec ces personnes sur l'état des véhicules, celui des infrastructures routières et le comportement humain.

Ainsi, dans le cadre de la poursuite d'une mission de prévention routière en cette veille de Gamou annuel et dans le but d'éviter les nombreux cas d'accidents de la route enregistrés fréquemment en ces périodes de mouvements de foule, la Direction nationale de la prévention routière, en partenariat avec l'organisation Alliance globale contre l'insécurité routière, s'est livrée hier, lundi 27 novembre, à une sensibilisation sur la prévention routière.

