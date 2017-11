Burkina Faso: Fenêtre des pros - Bandé à Malines jusqu'en 2021 mais...

Au cours de ce point de presse, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue Emmanuel Macron ont répondu… Plus »

Entente qui a ouvert le score à la 67e mn par son attaquant burkinabè Louckman Ouédraogo a été rejoint à la 79e mn. Louckman et Sango ont disputé l'entièreté de la rencontre. Moustapha est lui entré en jeu à la 76e mn. Au Qatar (9e journée), Alain Traoré (28 ans, 9 matches, 1 but) a disputé tout le match nul (1-1) de son équipe Al Markhiya (11e) pour la réception de Al Arabi. Victoire 0-1 en déplacement sur le terrain de Ural, voilà la performance qu'a réalisée Krasnodar (4e) avec Charles Kaboré (29 ans, 12 matches) titulaire lors de la 18e journée du championnat russe.

On fera le point demain pour connaître la gravité de sa blessure, mais il devrait être absent quelques semaines », avait fait savoir son coach Bruno Genesio. Selon les dernières nouvelles, Bertrand reprendra du service après la trêve hivernale. C'est avec son capitaine Bakary Koné (29 ans, 9 matches, 1 but) que Strasbourg (17e) est allé tenir en échec (2-2) Saint Etienne. Nantes (5e) avec Préjuce Nakoulma (30 ans, 10 matches, 2 buts) titulaire est tombé 2-1 à Rennes. En Ligue 2 (16e journée), Lens (17e) et Cyrille Bayala (21 ans, 10 matches, 1 but) remplacé à la 83e mn sont aussi tombés au Havre (7e).

