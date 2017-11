Afrique: Note sur la 4ème Conférence des BTP et Infrastructure en Afrique

Photo: kaizene

Qui sommes-nous?

Kaizene est un cabinet international de formations, installé à Londres et à Abidjan, spécialisé dans le renforcement des capacités des entreprises publiques et privées, en leur permettant d’améliorer leurs services, leur approche qualité et surtout savoir utiliser leur capital humain. Kaizene aide également les entreprises à mieux comprendre leur responsabilité sociétale et la mettre en place.

Fort de son expérience et de ses contacts locaux et internationaux, Kaizene organise depuis plus de 3 ans, des conférences internationales qui permettent aux acteurs économiques opérants sur le continent africain et ailleurs, de se rencontrer, d’échanger et de se découvrir.

Le succès des éditions précédentes et ses résultats encouragent Kaizene à continuer sur cette voie en tirant ses thèmes de l’actualité économique, afin d’atteindre l’objectif commun qui est l’émergence de l’Afrique.

Cette plateforme sans cesse renouvelée, est aujourd’hui à sa 4ème édition, et est axée sur le secteur des BTP et infrastructures avec pour thème : La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en afrique. Celle-ci réunira les entreprises les plus dynamiques, avec des opportunités d’affaires, d’informations, et un cadre d’échange exceptionnel entre décideurs et acteurs économiques.

Edito

L’intégration des états Africains dans l’économie mondiale de même que la réalisation des objectifs d’émergence, nécessite la création d’infrastructures propres à contribuer effectivement à leur croissance économique inclusive en favorisant le bien être de leur population.

Les exigences de la mondialisation pousse l’Afrique à se donner des infrastructures adéquates à travers l’utilisation du digital, de l’innovation et d’avoir des constructions durables, écologiques et intelligentes. L’un des objectifs du développement durable consiste à concevoir des villes assurant l’égalité des chances pour tous, donnant l’accès aux services de base, à l’énergie, aux logements et aux transports.

Ce volet économique de l’émergence vise à faire de l’Afrique un pôle d’attraction des investissements et à faciliter son intégration avec succès dans l’économie mondiale grâce à sa capacité d’exportation et à la qualité de ses réformes. Cela favorisera également la compétitivité et la réduction des couts.

Cette révolution prend en charge l’aspiration des Africains au changement, à un meilleur niveau de vie en émanant des transformations économiques engagées pour offrir des opportunités permettant à tous de vivre sainement et ainsi redonner à l’Afrique ce qu’elle a toujours été : le berceau de l’humanité.

Contexte

Le secteur des BTP en Afrique reste très prometteur, favorable à tout investissement. La création des infrastructures, l’assainissement, l’amélioration du marché intra-Africain et l’utilisation des énergies renouvelables sont les piliers du développement Africain. D’ou le besoin de l’innovation et l’utilisation du digital dans la revue des performances infrastructurelles. Celle-ci permettra d’offrir des produits adaptés aux besoins grandissants des populations. L’urbanisation de l’Afrique demande le mouvement des personnes et des matériaux, chose possible avec le développement des transports routiers.

L’Union Africaine, ainsi que la Banque Mondiale en ont fait leur leitmotiv.

Pari sur l’avenir, l’essor des pôles urbains prend son élan dans plusieurs pays d’Afrique. Le Sénégal dans le cadre de sa politique d’aménagement régional et de développement territorial a initié la création d’une ville nouvelle à Diamniadio afin de désengorger la zone métropolitaine dakaroise. Ce nouveau pôle urbain est un modèle de ville intelligente (smart city) qui consiste à construire et à organiser la ville en anticipant ses besoins à moyen et long terme dans un esprit de développement durable, de mixité urbaine et de valorisation du foncier. Ce projet de développement immobilier unique en Afrique de l’Ouest, carrefour non seulement à l’échelle du Sénégal, mais également de la sous-région par le croisement entre différentes routes nationales et voies de chemin de fer.

Enjeux

L’Afrique ayant une démographie jeune et croissante, a un avantage énorme en main d’œuvre avec des dirigeants capables d’assurer la mise en place des travaux de désenclavement et mouvement des personnes et matériaux pour garantir la compétitivité des marchés locaux et la réduction des couts.

Les infrastructures et les BTP qui parallèlement regroupent tous les secteurs, la télécommunication, l’énergie, l’électricité, l’assainissement et l’environnement, représentent l’un des piliers du développement de l’Afrique.

Notre conférence vise à favoriser les synergies entre les acteurs du secteur et les parties prenantes, avec pour objectif principal de développer les PPP, de faire évoluer de façon plus adaptée et plus dynamique le secteur, et de créer une plateforme instructive servant à former les acteurs.

Cet événement s’inscrit également dans l’apport de voies et moyens permettant de faire évoluer les économies des pays Africains, à travers des échanges de bonnes pratiques, des échanges commerciaux et des partenariats pour assurer la croissance tant recherchée. Cela permettra de donner l’outillage des investissements nécessaires pour l’émergence des « villes de demain », capables de résister à la pression intense exercée par un développement rapide urbain en harmonie avec l’environnement à l’instar de la ville de Diamniadio.

Nous vous offrons cette plateforme pour que des acteurs tels que les banques, les fonds, les énergies, les télécommunications, et les transports (consommateurs, producteurs, entrepreneurs, fonctionnaires, décideurs, acteurs et partenaires sociaux etc.), puissent échanger.

Elle nous permettra d’identifier conjointement les opportunités et relever les défis de nos pays sur une nouvelle trajectoire de développement durable pour stimuler davantage tout le potentiel de croissance, de créativité et d’initiative entrepreneuriale de l’Afrique.

Thèmes

• La stratégie de création des villes nouvelles et intelligentes: La base d’une émergence Africaine

• La construction et l’accès aux logements sociaux

• Le déficit infrastructurel en Afrique sub-saharienne : Énergie, transport et télécommunications• La restructuration de l’économie Africaine : Plan d’urbanisation (promotions immobilières ventes sur plan)

• La disponibilité et la promotion des matériaux

• La création des villes résilientes et intelligentes en Afrique pour assurer la croissance et un développement durable

• La réhabilitation et l’entretien de nos Infrastructures : la responsabilité sociétale

• Financement du secteur, rôle des banques et des fonds d’investissements : Montage financier, structuration, coûts

• Les partenariats publics-privés

• Le dividende démographique

• Comment assurer le développement urbain et écologique de nos pays à travers le secteur : routes, électricité, eau et télécommunications

• Stratégie d’accompagnement du secteur des infrastructures et des BTP pour un développement durable et efficace

• Le cadre juridique et règlementaire

• Place des NTICS dans le domaine du bâtiment

• Accès aux Financements

• Les grands projets/Chantiers projets majeurs : ponts ; espaces commerciaux ; pour la transformation du paysage urbain

• La mesure de la résilience des villes nouvelles et l’impact sur les populations

• Assurer les investissements pour la création de villes nouvelles et résilientes.

• L’impact de l’innovation sur les infrastructures

• Comment garantir la compétitivité, la croissance sur le marché des infrastructures et des BTP à travers la technologie et l’innovation

• L’avancée des nouvelles technologies et l’impact sur le cout des matériaux

• L’impact des infrastructures sur le climat

• L’incidence infrastructurelle sur Le développement de l’électrification, des énergies et de l’assainissement

• Le développement des infrastructures et son impact sur le transit des marchandises et la compétitivité