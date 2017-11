Sénégal: Récompenses - Meilleurs sportifs de l'année

Dans la catégorie de lutte sans frappe, l'équipe nationale de lutte du Sénégal qui a glané 10 médailles d'or aux derniers jeux de la Francophonie à Abidjan s'est placée en tête en réunissant (213 points). Oumar Kane alias « Reug reug » de l'écurie Thiaroye Cap vert la talonne avec 198 points. Cheikh Niane de l'école de lutte Ambroise Sarr est à la troisième place avec 37 points. « Reug reug » ne perd pas au change puisqu'il s'est vu décerné le titre de meilleur lutteur dans la catégorie de lutte avec frappe. Il est suivi de Sa Thiès de l'école de lutte « Double Less » avec 145 points et enfin Siteu de l'écurie « Lansar » avec 95 points.

Pour le football local, c'est Ibrahima Niane, qui évolue à Metz (France), qui a été récompensé pour sa saison avec son ancienne formation de Génération Foot. Une saison à l'issue de laquelle il a fini comme meilleur buteur avec 19 buts. L'attaquant international s'est pointé en tête des vote avec 320 points, loin devant Pape Seydou Ndiaye, gardien de but de Niary Tally (67 points) et son coéquipier Abdoulaye Diallo de Génération Foot (50 points) qui terminé la saison avec 8 buts.

«Je suis content de cette nouvelle Ballon d'Or sénégalais qu'on vient de me décerner et je remercie l'Anps mais aussi mes coéquipiers. Il nous permettra de nous battre et d'aller plus loin », a savouré depuis Liverpool, Sadio Mané,

