Burkina Faso: TIC pour les personnes vivant avec un handicap

Au cours de ce point de presse, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue Emmanuel Macron ont répondu…

Pour lui, des initiatives communautaires ont déjà été entreprises pour l'accessibilité aux TIC pour tous les citoyens. La ministre en charge de l'économie numérique, Adja Fatimata Ouattara, par ailleurs présidente de la cérémonie, a souligné que le Burkina Faso est en quête permanente de construction d'une société de l'information et du savoir inclusive et participative.

Selon une étude de Microsoft, 15% des internautes dans le monde sont confrontés au problème d'accessibilité, alors que l'Afrique, en général et la CEDEAO, en particulier de l'avis du représentant de la CEDEAO, Raphaël K. Koffi, a besoin d'une masse critique de personnes, ayant accès et utilisant Internet, pour lui permettre de réaliser un développement économique soutenu.

« L'UIT a contribué à réaliser des projets au profit des personnes en situation de handicap, à savoir le cybercafé pour aveugles et malvoyants et a permis à l'Association burkinabè des personnes aveugles et malvoyantes, d'acquérir des outils qui permettent de dompter le handicap des bénéficiaires », a relaté Mme le ministre Zongo.

« Depuis la conférence des plénipotentiaires de l'UIT en 2014, la résolution 175 a été révisée pour être couplée avec ''l'Agenda Connecter 2020", qui vise à couvrir les besoins en matière de TIC des personnes vivant avec un handicap ou ayant des besoins spécifiques à l'horizon 2020», a ajouté M. Badiel. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laure Zongo a apprécié la pertinence du thème qui est, a-t-elle affirmé d'actualité et indiqué que son département compte parmi les principaux bénéficiaires, de toutes les actions que l'UIT mène, pour accompagner le Burkina Faso dans le développement des TIC au service des populations.

Le représentant de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Ali Drissa Badiel a signifié que selon les statistiques, 15% de la population mondiale, soit plus d'un milliard de personnes, vivraient avec un handicap. Et de poursuivre que dans beaucoup de pays, des applications spécifiques développées pour les personnes handicapées leur permettent de bénéficier des services publics en ligne, comme tous les autres citoyens.

