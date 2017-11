Sénégal: Noel chez canal+ - De nouveaux programmes et chaines prevus pour decembre

Le bouquet Canal+ promet de faire vivre à ses téléspectateurs et abonnés un «incroyable» Noël. En plus du prix du décodeur qui est en réduction, avec une installation gratuite, une parabole offerte et 14 jours offerts sur toutes les chaines pour tout réabonnement, il est prévu de nouveaux programmes sur tout le bouquet.

A l'occasion d'un déjeuner de presse hier, lundi 27 novembre, le directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello, a fait savoir que le «mois de décembre sera exceptionnel, avec les temps forts du sport». La dernière journée de qualification de l'Uefa Champions League avec, par exemple, Bayern-Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea-Atletico Madrid, l'incroyable Olympico, le Classico, les NBA Christmas Games, le fabuleux Boxing Day en Premier League, le Choc des Stades ou El Classico du Rugby sont, entre autres, les grands évènements du mois de décembre prochain.

Ce n'est pas que la nouveauté des programmes chez Canal+. De nouvelles chaines sont également lancées. Il s'agit de Nollywood Tv Epic avec des films authentiques, des coutumes et des croyances locales en Afrique, le retour de LCI, l'arrivée de TMC avec des séries et émissions de divertissement et des informations et la chaine du Père Noel pour les plus petits. Le cinéma ne sera pas aussi en reste quand on sait que la diffusion de nouvelles séries comme «Chéri Coco», «Diamants Noirs» sont envisagées.

Les exceptionnelles soirées d'A+ avec la finale de la 2ième saison de l'AIT prévue pour le 1ier et le 2 décembre et le grand bal de Youssou Ndour prévu le 29 décembre et un tour dans certains pays d'Afrique pour «Les Mardis de l'Afrique» enrichiront aussi les programmes de Canal+. La chaine sportive envisage également de plonger ses téléspectateurs dans l'univers des documentaires, des séries, du cinéma, de la jeunesse avec des films d'animation pour un Noël exceptionnel.