Sénégal: Selon la ministre de l'élevage aminata mbengue ndiaye - «le pnde a ete reactualise pour etre en phase avec le pse»

Le Bureau Interafricain des ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA) a aidé à l'actualisation du PNDE à travers le Programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique (VET-GOV). La mise en place de ce programme résulte d'une analyse des problèmes qui freinent le développement de l'élevage et empêchent de tirer parti des énormes potentialités du secteur pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Afrique.

"Les interventions du Programme qui visent à améliorer la gouvernance et la réforme institutionnelle, viennent en renforcement des initiatives déjà prises en vue de promouvoir le secteur de l'élevage, dont le rôle primordial dans l'économie de nos pays n'est plus à démontrer", a encore souligné Aminata Mbengue Ndiaye.

La Loi d'orientation agro sylvo-pastorale (LOASP), "qui décline la vision à long terme (20 ans) du développement agro-sylvo pastoral, dispose, en son article 43, que +l'Etat, en concertation avec les collectivités locales et les organisations de producteurs concernées, définit et met en œuvre un Plan national de développement de l'élevage+", a-t-elle relevé.

