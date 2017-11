Burkina Faso: Entreprenariat des jeunes - Une foire pour promouvoir le financement des projets

L'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso (APJEF) a organisé une conférence de presse, le samedi 25 novembre 2017 à Ouagadougou, autour de l'organisation prochaine de la foire du financement de l'entreprenariat-jeunesse. Avec les hommes de medias, les organisateurs ont situé l'importance de cette rencontre qui va réunir environ 300 jeunes pour échanger sur la problématique du financement.

L'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso (APJEF) est à la recherche d'une alternative pour le financement de l'entreprenariat à travers une foire du financement de l'entreprenariat jeunesse prévue pour se tenir le 2 décembre dans la capitale burkinabè. En prélude à cet événement, les organisateurs ont rencontré les hommes de medias, le samedi 25 novembre 2017 à Ouagadougou. Selon le secrétaire exécutif national de l'APJEF, Limaba Lompo, leur structure associative regroupe des jeunes chefs d'entreprise de différents secteurs d'activités économiques.

Pour lui, cette initiative se donne pour ambition de mieux contribuer au développement du pays des Hommes intègres à travers la promotion de l'entreprenariat des jeunes. Face aux journalistes, les organisateurs ont justifié leur démarche. « Cette foire du financement de l'entreprenariat-jeunesse se donne pour ambition de travailler de façon intelligente et participative à la levée des contraintes liées au financement des projets innovants des jeunes burkinabè », a soutenu M. Lompo. A en croire les conférenciers, cette rencontre mettra ainsi face à face des jeunes promoteurs d'entreprises et les institutions spécialisées dans le financement des projets.

Les travaux qui se tiendront sous le thème : « Le Jeune entrepreneur face aux contraintes du système de financement », seront marqués par trois panels. Les organisateurs ont indiqué aux journalistes que des entrepreneurs modèles de réussite viendront partager avec les participants leurs expériences en matière de recherche de financement de leurs projets.

Enfin, M. Lompo a indiqué que la tenue de cette foire va regrouper 300 jeunes- entrepreneurs et permettra d'offrir une tribune d'échanges directs entre les jeunes chefs d'entreprise et les organismes de financement et de développer le réseau relationnel des Jeunes entrepreneurs. En outre, cette foire offrira aux participants des solutions de financement adaptées à leurs initiatives et des rencontres B to B entre les Jeunes entrepreneurs et les institutions de financement.