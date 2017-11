Burkina Faso: Sécurité routière au Burkina Faso - Un Bulletin d'analyse des accidents dans le moule

L'Office national de la sécurité routière (ONASER) a organisé, le lundi 27 novembre 2017 à Ouagadougou, un atelier d'échanges et de validation de trois projets de textes relatifs au système national d'information sur les accidents de la circulation routière. A termes, ces textes permettront de mettre à disposition des données fiables, mais aussi d'orienter et d'évaluer l'efficacité de l'action de sécurité routière au Burkina Faso.

Un projet de décret portant institution et organisation du système d'information sur les accidents de la circulation routière au Burkina Faso et transposant les dispositions de l'UEMOA en la matière ; un projet d'arrêté interministériel portant organisation de la procédure de collecte des données d'accidents de la circulation routière et le formulaire du Bulletin d'analyse des accidents de la circulation routière (BAAC). Ce sont là, les trois projets de textes qui ont été soumis à la validation après échanges, des participants de l'atelier organisé par l'Office national de la sécurité routière (ONASER), le lundi 27 novembre 2017 dans la capitale burkinabè.

Dans leur élaboration, ces projets de textes ont tenu compte des dispositions des Directives n°12 et 14 de l'UEMOA de septembre 2009 portant institution d'un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière et portant institution et organisation d'un système d'information sur les accidents de la circulation routière dans les Etats membres de l'Union, selon l'Office.

Pour son directeur général, Mamadou Ouattara, la tenue de cet atelier vise à donner à toutes et à tous, l'opportunité de l'expression de leurs préoccupations pour en faire un dispositif consensuel et à en garantir l'opérationnalisation. « Pour mieux maîtriser les statistiques, il fallait mettre en place un dispositif qui définit le rôle des acteurs et les outils à mettre en place pour pouvoir faire une meilleure analyse des accidents de la circulation », a-t-il expliqué. L'impact immédiat, a poursuivi M. Ouattara, est qu'une fois que les accidents ont été convenablement analysés, des réponses appropriées puissent être données aux problèmes relevés en définissant les zones accidentogènes, les types de personnes qui ont l'habitude de faire des accidents, leur esprit en ce moment précis, les causes de l'accident ...

Orienter et évaluer l'efficacité de l'action

La validation de ces trois projets de textes, a dit le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, est nécessaire pour le Burkina Faso. En effet, a-t-il soutenu, le pays des Hommes intègres, à l'instar de bien de pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, a intégré en 1994 le Bulletin d'analyse des accidents de la circulation routière pour la collecte et l'analyse des données d'accidents.

Cette action qui s'inscrivait dans le cadre des activités du défunt Comité national pour la sécurité routière (CONASER), a-t-il regretté, n'a pas été conduite à terme à travers l'institutionnalisation du processus. Pour lui, la principale préoccupation demeure donc cette institutionnalisation qui permettra de définir la partition de chacun des acteurs, de définir et trouver ses sources de financement et surtout de lui donner une assise juridique. Cela, parce que la production de données statistiques fiables d'accidents est un outil de diagnostic qui permet d'établir l'état des lieux en la matière, d'orienter et d'évaluer l'efficacité de l'action de sécurité routière.

En rappel, le Burkina Faso présente une incidence de décès liés aux accidents de la route, de 30 pour 100 000 habitants, contre un taux africain de 26,6, un taux européen de 9,3 et un taux mondial de 17,5 selon le rapport annuel 2015 de l'OMS. L'impact économique de ces accidents est estimé dans l'espace UEMOA, à une perte de 1 à 3% du Produit intérieur brut (PIB) de l'Union, selon le même rapport.

Les accidents de circulation constituent la 1ère cause de mortalité dans la tranche d'âge des 15-29 ans, la 2e cause de mortalité dans celle des 30-44 ans et seront la première cause de mortalité dans le monde en 2020, devant le VIH, la tuberculose et loin devant le paludisme.