Burkina Faso: Championnat de foot D1/7e édition - SALITAS toujours aux commandes

Au cours de ce point de presse, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue Emmanuel Macron ont répondu… Plus »

Les deux équipes se sont quittés dos à dos (0-0). La lanterne rouge, le Santos FC, et l'ASFA-Yennenga se sont neutralisés un but partout. La 8e journée promet des chocs avec des affiches RCK/RCB ou encore EFO/SALITAS. Donc rendez-vous les 1er, 2 et 3 décembre 2017 sur l'ensemble des stades du pays.

Ainsi, l'AJEB signe enfin sa première victoire de la saison tout comme RAHIMO FC vainqueur de SC Majestic par la plus petite des marges au stade Wobi. L'Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) quant à elle signe sa 2e victoire. Les Stéllistes ont disposé (2-0) de l'AS Police. Le derby bobolais entre le Racing Club de Bobo (RCB) et l'Association Sportive des Fonctionnaires de Bobo (ASFB) n'a pas désigné de vainqueur.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.