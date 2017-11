Sénégal: AFTU - Le Dg accusé d'avoir licencié des femmes enceintes

Se disant victime de licenciement abusif, Mame Diarra raconte son calvaire : «Depuis 10 ans, je travaille à l'AFTU. Mais quand je me suis mariée et tombée enceinte, mon patron m'a dit d'arrêter, sous prétexte qu'on est en période de Ramadan et que je baisse son chiffre d'affaires. Après avoir accouché, on m'a mis au placard depuis deux ans.

On nous ponctionne chaque mois 5 000 francs pour le compte de Transvie, la mutuelle de santé des transporteurs qui n'a aucun intérêt pour nous car nos patrons fuient leurs responsabilités. De plus, quand nos sœurs tombent enceintes, elles sont renvoyées».

Déplorant leurs dures conditions de travail et de vie, Ahmath NDIAYE, contrôleur, dénonce : «On a vécu 12 ans de misère avec le CAPTRANS qui nous sanctionne à sa guise et nous fait des ponctions de salaires sans justification, en l'absence de nos délégués.

