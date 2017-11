Tunisie: La honte...

A propos de ce match, on ne va pas parler de football car ce dernier était le grand absent, tellement le niveau des deux équipes était désespérément faible en dépit du fait que 70% de l'ossature de l'équipe nationale étaient de la partie.

L'on se demande d'ailleurs jusqu'à quand nos équipes de football et nos joueurs vont continuer à nous rire au nez avec un jeu loin d'offrir le moindre spectacle et d'encourager à aller au stade ou même de se donner la peine de prendre place devant la télé pour regarder un match de pseudo-football.

Les péripéties de ce match ne méritent même pas d'être décrites tellement il n'y avait pas la moindre séquence de football digne du terme. Le jeu était décousu et farfelu du début jusqu'à la fin de la rencontre. Pis encore, le pauvre arbitre de la rencontre, Amir Ayadi, se trouvait à chaque décision encerclé par des joueurs gonflés à bloc, à l'attitude menaçante et dénuée du moindre respect ni pour sa personne ni pour la mission qui lui est confiée.

Une seule chose comptait pour les joueurs : le résultat, notamment du côté étoilé, au point où toutes les interventions étaient marquées par une agressivité exagérée. Souvent, dans ce match entrecoupé toutes les cinq minutes de coups francs et d'arrêts de jeu, les accrochages viraient à la bataille rangée, particulièrement à deux minutes du coup de sifflet final. Beaucoup de haine se lisait sur les visages.

Tout ça pour arriver à quoi? A gagner et avoir le dernier mot dans un duel entre deux équipes qui n'ont aucun respect pour les spectateurs et les téléspectateurs qui s'attendaient à un beau spectacle? C'était vraiment honteux et douloureux à la fois.

Quelques mois nous séparent de la Coupe du monde à laquelle notre équipe nationale est qualifiée. Et ce n'est pas avec des footballeurs de ce niveau, dont un grand nombre ne sait même pas contrôler un ballon ou réussir quatre passes de suite, qu'on va pouvoir honorer le drapeau national.

Même du côté du public et des supporters, on a de quoi rougir puisqu'à chaque match on assiste à tous genres de dérapages et de comportements haineux et honteux. Où va-t-on? Personne ne sait!

On aura tenté toutes les alchimies possibles et imaginables pour maîtriser la rage devenue fréquente des supporters déchaînés à chaque match ou presque. Rien à faire. Pas plus loin que quelques jours en arrière, on a plumé la FTF pour ses décisions à propos des matches à huis clos.

Mais avec ce qui s'est passé à Sousse où il n'y avait que les supporters de l'ESS et où on a trempé dans la gabegie et le chaos en faisant fi de l'armada des forces de l'ordre mobilisées pour ce match à haut risque, l'on se demande si on aura encore le courage de défendre une cause perdue d'avance tant que les esprits de nos jeunes ne se soient pas calmés pour de vrai.

Après ce que nous venons de vivre à Sousse et dans bien d'autres matches de notre compétition nationale avant, on est même prêt à défendre l'idée (satirique) consistant à faire jouer nos matches de football non pas uniquement sans la présence du public mais également sans celle des joueurs.

Et puisqu'il n'y a que le résultat et les points du match qui comptent pour les joueurs, les supporters et les responsables, on propose la formule du tirage au sort pour accorder les «précieux» points de la victoire aux équipes gagnantes. Ainsi on nous ménage des spectacles désolants nous rappelant ce que nos yeux ont enduré à Sousse et bien des fois ailleurs.