Tunisie: Des prémices rassurantes

L'heure est venue pour sauver notre sport de sa chute.

Il faut chercher des sponsors, des encadreurs, des entraîneurs responsables. Mais en dépit de tout, le rugby tunisien a assez de respect dans le monde du rugby continental et mondial. C'est un contraste affligeant. Néanmoins, je suis optimiste pour que notre rugby soit compétitif à l'échelle nationale et internationale. Les sélections tunisiennes ont eu de bons résultats dans le rugby à 15 et à 7.

Les filles se sont classées à la 3e place au championnat d'Afrique. Les rugbymen (garçons) ont réalisé une victoire historique au Zimbabwe et ont eu un classement honorable. Tout laisse à croire qu'au niveau des équipes nationales, nous sommes rassurés. En juniors, l'équipe de Tunisie a remporté le titre continental», a affirmé Aref Belkhiria.

Le président de la FTR a aussi évoqué la nouvelle formule du championnat national et a parlé de l'importance de cette compétition, et ce, pour former des jeunes rugbymen doués et prometteurs.

«Il est temps de restructurer notre rugby par l'assurance des joueurs, et encourager la spécialisation dans les clubs, ce sera notre seul salut. J'espère que la tutelle fera un effort, surtout que le rugby est un sport olympique», a conclu Aref Belkhiria.

Les débats entre le bureau fédéral et les dirigeants des 13 clubs présents ont été enrichissants et ont eu un seul souci : la vulgarisation du rugby.