Tunisie: Fin de la cavale du suspect le plus recherché

En effet, l'atrocité de ce crime abject a ému tout le monde.

Comme nous le confie Fathia Ben Ghannem, fonctionnaire : «C'est tellement dégueulasse ce qui est arrivé à hajja Selma. Qu'a-t-elle fait pour mériter d'être torturée et violée à 86 ans ? Quand je pense à cette horreur, mon cœur se crispe et j'ai envie de pleurer, de crier, de vomir, de m'évanouir. En rentrant tous les soirs chez moi à travers les ruelles étroites, le peur me saisit, elle est en moi, autour de moi et je me sens sans aucun recours face à des clochards en liberté. Heureusement qu'après l'arrestation de ce délinquant qui a reconnu les faits, je me sens beaucoup mieux et je remercie énormément le district de Carthage dont les équipes ont réussi à arrêter le principal suspect, après 8 jours de cavale... ».

D'un autre côté, beaucoup de citoyens ne comprennent toujours pas pourquoi on a décidé de libérer un violeur récidiviste, toxicomane, et ancien détenu habitant près de la défunte et ayant des traces de griffes au niveau du visage et du cou.