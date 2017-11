Tunisie: L'argent, le nerf de la guerre !

Une décision qui a soulagé les grévistes. En revanche, les supporters ont exprimé leur souci à cause de la générosité parfois naïve des dirigeants avec les joueurs. Ils espèrent retrouver la discipline dans le groupe pour éviter les scénarios des années précédentes. Bref, pour les fans aghlabides, les dirigeants doivent prendre leur courage et sévir face aux dépassements de certains éléments.

Avec l'arrivée de Kaderi pour prendre en main les destinées techniques du club, les dirigeants espèrent rétablir l'ordre et retrouver les repères du groupe. Toutefois, les joueurs continuent leurs grèves à cause du retard du versement de leurs arriérés. Vendredi dernier, les joueurs ont fait leur énième grève. Les dirigeants ont encore promis de virer les salaires du mois d'octobre et une partie des primes des joueurs avant la rencontre de mercredi face au ST.

