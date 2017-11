Ile Maurice: PNQ - Onze centres commerciaux inspectés par le Mauritius Fire and Rescue Service

Séance assez mouvementée, ce mardi 28 novembre, au Parlement. Des piques ont fusé entre le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval et Fazila Jeewa-Dawreeawoo, la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales. C'était lors de la Private Notice Question. Celle-ci était axée sur les lacunes du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS).

Le leader de l'opposition a révélé que la borne d'incendie à Shoprite ne fonctionnait pas quand l'incendie a éclaté. Réplique de la ministre des Collectivités locales : «The leader of the opposition knows everything. The leader of the opposition is so clever that is why he is on the other side of the house. I have said I need to look at the matter, you think I can do miracles, all these need time. I can't do miracles.»

Depuis le 24 novembre, 11 centres commerciaux ont été inspectés par le MFRS à travers le pays, a expliqué la ministre. D'ajouter que des visites surprises dans des centres commerciaux et des hypermarchés ont actuellement lieu. Fazila Jeewa-Dawreeawoo a également affirmé que des improvement notice sont servis aux centres commerciaux qui ne répondent pas aux normes et que la situation est suivie de près. «Maurice bénéficiera de l'expertise français», a-t-elle fait comprendre.

«Bannir les importations et ventes de 'cladding'»

Le leader de l'opposition a voulu savoir si des tests ont été effectués sur le «cladding» utilisé dans des bâtiments à étage, dangereusement inflammable. Fazila Dawreeawoo devait déclarer qu'elle n'est pas au courant et qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires.

Xavier-Luc Duval a lancé un appel à la vice-Première ministre en vue de bannir ces importations et la vente de ces produits. «I have said we are looking at all aspects, give us time for God's sake», a rétorqué Fazila Jeewa-Dawreeawoo.

Par ailleurs, 55 Residential Care Homes ont été inspectées, a fait ressortir la ministre.

