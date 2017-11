Congo-Kinshasa: Des marches pour et contre le calendrier électoral

«En prenant en compte l'environnement et le contexte actuel et pour préserver toute transformation des manifestations dites pacifiques susceptibles de troubler l'ordre public, le gouvernement de la ville a levé l'option de ne pas prendre acte des manifestations prévues dans la ville de Kinshasa», a déclaré Thérèse Olenga Kalonda, ministre provinciale de l'Education, de l'Environnement, de la Communication et du Genre, porte-parole de l'exécutif provincial.

Sur son compte Tweeter, son leader Félix Tshisekedi a affirmé que l'opposition envisage de dénoncer le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et d'exiger le départ de Joseph Kabila du pouvoir d'ici au 31 décembre 2017. La Convention des Congolais unis (CCU), une autre formation politique proche à Lambert Mendé, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, a appelé à son tour à manifester aussi à cette date.

La majorité présidentielle et un groupement d'associations dénommé Front pour le référendum envisagent une marche pacifique ce mardi à Kinshasa en soutien au calendrier électoral qui fixe les élections le 23 décembre 2018. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme de l'opposition, entendait également manifester ce même mardi dans la capitale congolaise, mais a dû ajourner sa marche pour jeudi le 30 novembre 2017.

