Sénégal: Malick Gakou - «Nous touchons le fond... »

«Absolument rien ! Alors tout est possible, quitte même à mettre le pays à genoux», dit-il, ajoutant que «l'instrumentalisation» de l'Assemblée nationale et de la justice est manifeste dans cette «cabale inique». «Incontestablement, nous touchons le fond», fulmine Malick Gakou.

C'est évident, selon le leader du Grand parti, que plus rien ne peut arrêter le Président Macky Sall dans sa quête d'un second mandat.

Malick Gakou affirme que la levée de l'immunité parlementaire du député-maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall les rend tristes et désabusés. D'après lui, la fracture démocratique instaurée à présent comme modèle politique met en péril l'avenir de notre nation et hypothèque celui des générations futures.

«Soulevons notre dignité nationale pour vaincre et triompher contre les avatars de cette dictature fantasmagorique qui nous envahit et que le régime du Président Macky Sall veut instaurer dans notre pays», poursuit le document.

