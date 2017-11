Tunisie: Place à la supercoupe

Le sociétaire du club cairote Al Ahly, Chokri Jouini, continue à figurer parmi le six type et à prêter main-forte à l'équipe qui occupe la première place à la suite de sa quatrième victoire successive et sans le moindre set lâché. Jouini et ses camarades ont ajouté le club de Petroget à leurs victimes, à savoir Nadi du Caire, Al Hiwar et Shems.

Parmi les points forts que comprend l'ordre du jour figure l'établissement du calendrier des compétitions africains toutes catégories confondues pour les deux prochaines années, les possibilités permettant à l'Afrique de retrouver sa place au Mondial des clubs et qui répondent aux critères et normes techniques approuvés par la Fédération internationale. L'éventuel retour africain à ce Mondial pourrait avoir lieu à partir de 2019.

Pour la supercoupe féminine, entre le CFCarthage auteur du doublé et le CSSfaxien finaliste du championnat et de la coupe, elle ne pourrait pas avoir lieu dans la même date, puisqu'elle coïncide avec la participation du CSS au championnat arabe des clubs au Caire.

