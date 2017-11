Tunisie: Un débat brouillon et sans méthode

La chevrotine au peigne fin

Nous voilà donc contraints de réexaminer les événements de Siliana 2012 assaisonnés à la sauce IVD, d'expertiser la chevrotine et ses divers calibres, de remonter toute la hiérarchie et passer en revue l'ensemble du territoire séparant Siliana des sombres réunions mi-partisanes mi-administratives qui avaient décidé que pour épargner les citoyens de cette ville oubliée, il fallait leur cribler les yeux...

Et les médias s'en donnent à cœur joie, remettant sur le tapis les plus vives rixes idéologiques qui avaient cruellement déchiré notre texture sociale, y laissant des balafres béantes si faciles à réinjecter.

Bref, un climat d'échec, de haine, de fuite en avant et de désespoir plane, reléguant loin derrière le programme du gouvernement, qui n'est abordé que sous l'angle des ponctions fiscales en hausse.

L'Ugtt crie mais renégocie

Heureusement qu'en parallèle, les forces sociales négocient et renégocient montrant une agréable disposition à déplacer autant que faire se peut les lignes rouges qu'elles avaient tracées quant aux privatisations et à la hausse des prix des produits essentiels.

Cette année-ci, la marge des négociations a été plus large et les discussions avec le gouvernement ont démarré tôt et se poursuivent encore avec amabilité.

Même désir de conciliation de la part des patrons, même si leur discours semble, cette année, coriace. Car ils estiment «avoir déjà donné» avec cette taxe de 7,5% sur les bénéfices des entreprises qui leur avait été imposée l'an passé.

Mais les contacts se sont multipliés et ont pris des formes originales et atypiques associant l'expertise et la contre-expertise.

Ce qui rassure, malgré le pessimisme ambiant et la grande faiblesse des finances publiques, c'est le large consensus acquis cette année quant au diagnostic relatif à la situation économique et financière du pays et de ses différentes régions.

Les partis encadrent peu

Seule faiblesse de cette ambiance nationale laborieuse autour du programme économique et social du gouvernement, c'est que les partis politiques ne montrent toujours pas une véritable capacité de coaching qui puisse doter les débats parlementaires de l'expertise contradictoire utile pouvant armer les citoyens des diverses tendances, des arguments pouvant activer le rôle de l'opinion publique.

Ce faible encadrement de la part des partis au niveau des quartiers, des collectivités publiques et des médias conduit à un activisme de propagande et de polémique qui ressemble à de la simple agitation. Qui ne forme pas ou peu, et qui n'apporte pas les solutions qu'attendent les grands questionnements qui se posent au pays, aux régions, aux quartiers.

Auteur : Hatem REGAIEG