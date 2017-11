Tunisie: «Jardin d'hiver» de Véronique Engels

Ses œuvres racontent ce cheminement vers l'essentiel, au-delà des différences et des clivages, pour retrouver l'enfant intérieur qui est en chacun de nous et se construire un monde pur, insouciant, joyeux, comme une cabane qui devient un royaume... L'image peut faire sourire, mais la vibration de cet état n'est-elle pas finalement le désir de chacun d'entre nous ? Serait-ce cela la liberté ? A travers ses toiles et ses céramiques aux couleurs vibrantes, Véronique Engels esquisse cette promesse, comme une invitation à se délester du superflu et ne retenir que la beauté de ce qui nous entoure. Véronique Engels est née à Lille en 1966, et vit en Tunisie depuis 2011.

