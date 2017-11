Afrique: L'arbitrage vidéo sera expérimenté lors du CHAN Total 2018

La Commission a également validé le principe d'une journée portes ouvertes, à l'attention des médias, lors des compétitions majeures de la CAF (CAN, CHAN, CAN féminine) pour une immersion dans l'univers des arbitres à ces occasions.

Ce dernier aspect est une des priorités édictées par le président de la CAF, M. Ahmad. Ce groupe de travail est composé du président de la Commission des arbitres, du secrétaire général de la CAF et des représentants de la division des finances, de la division informatique et du département de l'arbitrage.

A cet effet, le département d'arbitrage de la CAF sera doté très bientôt d'une unité vidéo et une révision du barème de notation de la performance des arbitres a été adoptée. Un plan d'action sur quatre (4) ans (2017-2021) a également été discuté et adopté.

Le monde attend de cette nouvelle CAF et plus particulièrement de cette nouvelle commission d'arbitrage des changements significatifs pour répondre aux attentes de nos clubs, de nos fédérations afin de faire taire les critiques de l'arbitrage africain et rivaliser avec les autres confédérations», a-t-il indiqué.

Dans son propos introductif au cours de cette toute première réunion de la Commission depuis son renouvellement, le président de la Commission, Souleiman Waberi, a situé les uns et les autres sur l'immensité et la sensibilité de la tâche qui sera la leur.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.