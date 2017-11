Tunisie: La sélection a joué avec le feu !

Blocage

Dans ce match, l'équipe de Tunisie a perdu son tempo offensif au 3e quart temps : beaucoup de balles perdues, de la nervosité en cédant au jeu athlétique de l'adversaire. Ben Romadhane et Hdidane ont trouvé beaucoup de peine à peser sous le panneau. Heureusement que quand des cadres de la sélection bloquent, d'autres se retrouvent comme Chennoufi et surtout Ghayaza, l'homme de la fin du match.

Le plein de victoires est bon à prendre, mais ce dernier match contre le Cameroun ne peut pas être considéré comme une réussite. Pour une équipe qui a gagné le sacre africain, qui a eu trois semaines de préparation au Portugal avec tout le confort qu'on peut imaginer, se faire piéger par le Cameroun et risquer de perdre, est un point à soigner. Pour Palma, la copie n'était pas très convaincante cette fois. Il n'a pas trouvé la bonne formule.

Le plus important, c'est de retrouver le sérieux dans les prochaines sorties. On ne peut pas toujours être sauvé à la dernière minute ! Le moment est arrivé pour rénover en partie l'effectif de la sélection en injectant du sang neuf. On a joué avec le même effectif, déjà mature, de l'Afrobasket, bien qu'il y ait trois ou quatre jeunes qui pouvaient apporter le plus.

Dans le groupe C, beaucoup plus difficile que le nôtre franchement, l'Angola a terminé difficilement à la première place en devançant l'Egypte et le Maroc.

Résultats

Groupe A

Tunisie-Cameroun 67-66

Tchad-Guinée 85-51

Groupe C

Egypte-Maroc 67-63

Angola-RDC 73-64