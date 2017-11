Et malgré les efforts du directeur, Fethi Fejjari, et des instituteurs pour résoudre ce conflit et dissuader l'enseignante afin qu'elle cesse son comportement inhumain et irresponsable, ce fut peine perdue...

Face à cette situation devenue invivable, le directeur a rédigé un rapport détaillé à la direction régionale de l'éducation et au Commissariat régional à la jeunesse et aux sports en espérant la mutation de cette institutrice le plus tôt possible.