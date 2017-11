Tunisie: Le Hamas persiste à refuser de rendre les armes

«Nous travaillons avec tout le monde et sommes optimistes sur la mise en œuvre de la réconciliation, la réalisation de l'unité palestinienne et la fin de la souffrance des citoyens palestiniens», a indiqué un responsable égyptien à l'AFP.

Israël a déjà indiqué qu'il refuserait de traiter avec un gouvernement d'unité palestinien si celui-ci ne reconnaît pas Israël, ne renonce pas à la violence et ne désarme pas le Hamas, autant de conditions non remplies par le mouvement islamiste.

Fateh et Hamas restent en complet désaccord sur le sort qui sera fait au bras armé du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, avec ses 25.000 hommes et ses milliers de roquettes.

Le Hamas avait alors évincé l'Autorité de l'enclave au prix d'une quasi guerre civile avec le Fatah laïc et modéré, qui domine l'Autorité. Depuis, l'Autorité ne gouverne plus, avec les restrictions imposées par l'occupation israélienne, que sur des fragments de Cisjordanie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.