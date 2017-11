Tunisie: « Le commerce ouvert et concurrentiel nous enrichira comme nation »

Est-ce un sarcasme du think tank canadien, politiquement conservateur et de la droite libérale ? Que nenni ! Et les faits sont là. Ce résultat se veut l'aboutissement logique d'une politique économique longtemps demeurée statique et figée dans un monde de plus en plus globalisé .

Le rapport vient donc confirmer un état de fait à décortiquer pour en saisir la vraie portée. Nous Tunisiens, ne faisons donc pas partie du centre, c'est-à-dire des pays de la modernité capitaliste, mais plutôt de la périphérie ( le reste du monde) . Et quelle place dans la périphérie ? La 116e (inutile d'en débattre, le nombre à trois chiffres étant assez révélateur).

Les experts et spécialistes qui ont évalué l'économie et le climat des affaires du pays nous « reprochent » plusieurs tares et défaillances inhérentes à la liberté d'entreprise, la liberté des échanges, au poids des taxes et impôts, aux dépenses du gouvernement, à la stabilité monétaire, la liberté d'investissement, la dérégulation financière, la protection de la propriété privée, la lutte contre la corruption et la libéralisation du travail.

Le constat de l'Institut Fraser vient aussi s'ajouter au reste des rapports émanant d'autres institutions internationales, selon lesquelles l'économie tunisienne est tenue en piètre estime par les décideurs du monde économique. En témoignent, entre autres, le rapport Doing Business 2017 sur le climat des affaires qui classe la Tunisie à la 77ème place sur un total de 190 pays.

Le pays s'est également placé au 103e rang en matière d'indicateurs relatifs à la création d'entreprises, à la 118ème place pour ce qui est de la protection des investisseurs minoritaires et au 106e rang s'agissant du paiement des impôts et taxes.

Quand on regarde une pièce à travers le trou de la serrure

Les compétences ne manquent pas pour autant. La patrie en a suffisamment enfanté. Sauf que la fuite des cerveaux est l'autre mal qui désagrège et gangrène le pays, en raison d'une gestion qui voit l'univers entier à travers des histoires minuscules. Tout comme l'on regarde une pièce à travers le trou de la serrure .

Apprendre que le Botswana, ce pays d'Afrique australe de 2 millions d'habitants et sans accès à la mer, est le leader d'Afrique en matière de liberté économique, alors que la Tunisie peine à échanger avec ses voisins, en raison de procédures administratives et douanières archaïques, provoque, tout au moins, ire et questionnements. La liberté économique a, en effet, permis au Botswana de multiplier les salaires moyens, passant de 1000 USD en 1960 à 7000 US en 2015, selon plusieurs institutions internationales spécialisées.

Que manque-t-il, -si ce n'est de l'inertie-, à nos gouvernants d'aujourd'hui pour cesser de s'égosiller devant les caméras et faire émerger un scénario médian entre liberté économique et protectionnisme favorable au bond économique et non au déclin ?

« Trop d'État » tue la croissance et peu d'ouverture la ralentit

La Tunisie et son peuple n'ont jamais eu autant besoin d'un État stratège, capable à la fois de s'ouvrir sur le monde, à commencer par le continent dont il relève, et à appliquer un protectionnisme de façon sélective et temporaire, tout comme l'ont fait d'autres États qui ont réussi leur décollage économique. La Corée du Sud et la Chine en sont les meilleures illustrations.

Protectionnisme opéré de manière sélective veut dire, ici, une politique d'accompagnement centrée sur les taux de change et d'intérêts, les subventions, les réglementations, etc, sans pour cela céder à un interventionnisme excessif de l'État. Car « trop d'État tue la croissance et peu d'ouverture la ralentit et favorise des comportements rentiers parasitaires, voire le clientélisme et l'essor de la corruption», de l'avis des plus grands théoriciens des sciences économiques.

La Tunisie a, au demeurant, tout à gagner à s'inspirer du modèle sud-coréen. Dans les années 1970-1990, ce géant asiatique des temps qui courent s'était orienté vers le secteur industriel, lançant plusieurs appels d'offres. L'entreprise bénéficiaire de l'offre avait droit à « un niveau de protection qui diminuait graduellement en fonction du cahier des charges » et à « des crédits à taux bas, octroyés par des banques qui obéissaient aux directives du gouvernement ».

L'économie tunisienne, en quête de redressement afin de profiter à tous les Tunisiens sans exception aucune, doit, du reste, se spécialiser en fonction de ses avantages comparatifs. Elle ne doit, toutefois, pas laisser opérer librement les forces du marché.

Il y a va de l'intérêt des Tunisiens et de l'économie nationale de protéger, quoique temporairement, les industries naissantes ainsi que de s'ouvrir sur le monde. «Car l'e- commerce ouvert et concurrentiel nous enrichira comme nation», comme l'a si bien expliqué, un jour, l'ancien président des États-Unis William Clinton (1993-2000).