Zimbabwe: Au Zimbabwe, zéro mort, au Burkina, des dizaines de morts et blessés !

Publié le mardi 28 novembre 2017, par Gabinho

Mr Robert Mugabe a fait un pied-de-nez aux Blancs surtout, mais aussi aux africains qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle la guerre civile ! A la fin de la guerre civile contre la bande blanche de IAN SMITH, 100.000 armes de guerre ne sont pas collectées dans le pays ! Et si les zimbabwéens n'avaient pas fait gaffe, le pays aurait sombré ! Mais, c'est en responsables, que les militaires et civils zimbabwéens ont ménagé une retraite dorée à celui qui a libéré son peuple, après avoir fait dix ans de prison et qui traîne toujours des séquelles des tortures qu'il a subies en prison ! Les Blancs et les Nègres immatures ont espéré que les militaires allaient humilier, et dans la violence, celui qui, sans son courage et sa lucidité, aurait laissé son pays aux mains des Blancs racistes ! Bien que devenu vraiment gaga et sénile, Mr Mugabe est resté égal à lui-même, et si sa deuxième épouse GRACE n'avait pas poussé le bouchon trop loin, il aurait obtenu une retraite encore plus sereine.

Mr Robert Mugabe était un simple enseignant au Ghana, et a épousé sa première épouse dans ce pays, avant de repartir dans son pays d'origine, pour mener une guerre féroce contre les adeptes de l'apartheid. Quand sa femme et son premier fils moururent, c'est au Ghana, qu'on les enterra, et le Président se rendait fréquemment au pays de Nkrumah, pour se recueillir sur les tombes de son épouse (sa première épouse a de lointains parents togolais) et son fils ! Au début de son règne et pendant les 15 premières années de l'indépendance du pays, tout allait bien... jusqu'en l'an 2000, où tout bascula vraiment...

En 2002 et 2008, celui qu'on appelle le CROCODILE, Emmerson MNANGAGWA, l'actuel homme fort du Zimbabwe, était ministre chargé de la Sécurité, puis ministre de la Défense. Et c'est lui qui était en partie responsable du massacre de 20.000 zimbabwéens, dans une tuerie ethnico-civile dont l'Afrique a le secret... Le pays était dans le gouffre, avec 90 % de la population au chômage, et une faillite d'État notoire, et c'est à juste raison, que les jeunes zimbabwéens étaient descendus par dizaines de milliers dans les rues, à l'annonce de la démission écrite de Mr MUGABE... Des jeunes, eux, qui n'ont jamais connu la guerre, 35 à 40 ans plus tôt, et qui, de toutes les façons, en ont marre du passé, et veulent vivre comme tout les jeunes du monde !

Selon les renseignements dont je dispose, MUGABE avait minutieusement préparé sa retraite et le spectacle surréaliste, montrant les chefs de l'Armée, entourant MUGABE prononçant un discoure surréaliste, confirme la fiabilité des renseignements reçus. Mme Grace Mugabe, elle, n'était pas dans le secret des dieux et avait foncé tête baissée dans ce bourbier propre à ceux qui ont fait la guerre avec les Blancs, il y a 40ans ! Cette sud-africaine d'origine, n'était pas zimbabwéenne et Mr MUGABE s'est jouée d'elle !

Il fallait être un peu inconsciente pour croire que les zimbabwéens allaient laisser une sud-africaine cueillir comme une mangue murie, le pouvoir qu'allait laisser le grand BOB ! Mais au moins, elle bénéficie, aux côté du vieux leader, des avantages et privilèges laissés à l'ancien Chef d'Etat, Robert MGABE, par l'Armée et l'Etat... jusqu'à ce que ce dernier tire sa révérence... Qu'adviendra-t-il de Grace MUGABE après la disparition de son mari ? Seul Dieu le sait...

Au BURKINA FASO, le scenario de la chute de Blaise Compaoré a été bâclé et plusieurs dizaines de nos malheureux frères et sœurs burkinabé y ont laissé leur vie ou leurs plumes ! Après 22 ans de règne de Blaise Compaoré, la lutte pour son éviction du pouvoir a été menée par la rue, lutte dirigée par de fichus barbus et rasta du Balai Citoyen et autres organisations populistes... d'où les dérives ! Ces manifestants se sont mis à dos une partie de l'Armée, dont certains officiers sont en prison aujourd'hui, et d'autres en cavale, et ne sont certainement pas étrangers aux attaques récurrentes des camps militaires, des hôtels, des bars et des garnisons du pays. Ceux qui ont conduit les manifestations populaires ayant abouti au départ de Blaise Compaoré se cachent aujourd'hui et pissent dans leur froc, quand les djihadistes attaquent leur pays ! Il est vrai que ce n'est pas avec les cheveux en désordre ou en rasta qu'on combat des tueurs qui sont prêts à aller se faire exploser n'importe où et n'importe quand ! Pire, il faut être aussi intelligent que les zimbabwéens, pour ne pas confier à l'ancienne puissance coloniale, l'exfiltration de Blaise Compaoré... Les français ont exfiltré aussi, parait-il, son frère de l'hexagone, et se fichent pas mal du mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé contre lui ! Pendant l'exfiltration de Blaise Compaoré de son palais, les français ont certainement obtenu tous les renseignements de leur « prisonnier », sur le BURKINA, sur tous les leaders politiques du pays, sur toutes les richesses cachées ou non du pays, et le nom de celui que lui, Blaise Compaoré, souhaiterait qu'il le remplace... pour prendre soins de leurs intérêts ! Et nos frères burkinabé sont tombés dans le piège, et ont élu... Christian Rock KABORE, un fidèle des fidèles de Blaise Compaoré ! Quand on n'a pas fait la guerre civile comme les zimbabwéens, il y a quelques boulons qui manquent un peu pour le réglage des mécanismes de conservation de soi et d'évaluation de son pays !...

Au Togo, en 2005, 500 à 1.000 de nos compatriotes ont perdu la vie, quand les partisans de Gilchrist Olympio, Jean-Pierre Fabre, Eric Dupuy, Isabelle Améganvi, Patrick Lawson, etc. ont appelé le peuple à descendre dans les rues, pour revendiquer « la victoire » du gaga BOB AKITANI, à la présidentielle de cette année-là ! Demandez à Jean-Pierre Fabre, s'il se rappelle aujourd'hui, au moins de dix noms de ceux ou celles qui sont morts en 2005 ! Je suis persuadé qu'il ne se rappelle d'aucun nom ! Nous allons trop loin ! Demandez-lui s'il a en mémoire les noms des 16 togolais qui sont morts depuis le 19 août dernier, date du début des manifestations de rues, initiées par lui et les autres farceurs Tikpi Salifou Atchadam, Kafui Brigitte Adjamagbo, Isabelle Ameganvi, Eric Dupuy, Dodzi APEVON et les autres... Ces rigolos veulent, ni plus ni moins, discuter avec le Président démocratiquement élu, Faure Gnassingbé (qui est à son mi-mandat), « des conditions de son départ du pouvoir » !

C'est choquant, vont me dire certains, avec ce que je vais dire ! Si c'est que la guerre civile était quelque chose de moins effrayant, j'aurais souhaité que les togolais connaissent trois mois seulement de guerre civile ! Ceux qui ont la double nationalité ou qui ne sont pas exclusivement togolais à la naissance, vont malheureusement fuir dès les premiers coups de feu, pour aller vivre dans leur pays d'origine, et reviendront, dès la fin de la guerre, pour venir compter nos tombes, avec des larmes de crocodile aux yeux !

Le Zimbabwe, le Burkina Faso, le Burundi, le Rwanda, la Somalie, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc., sont des pays qui nous interpellent...