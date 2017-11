Liberia: Présidentielle - Imbroglio sans nom

Le premier tour de la présidentielle a eu lieu le 10 octobre 2017. Il a donné ses résultats: George Weah (38,4% des suffrages) et Joseph Boakai (28.80%), ancien vice-président et candidat de la majorité présidentielle, arrivés en tête (photo), croisent le fer au second tour prévu le... 7 novembre 2017.

Mais c'est l'imbroglio total. Le successeur de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, n'est toujours pas connu. Le 2 novembre, la Cour suprême a ordonné à la Commission électorale nationale (NEC) de «suspendre toutes les actions liées au second tour prévu le 7 novembre».

Trois formations politiques, dont le Parti de l'Unité de Boakai et le Parti de la Liberté de Charles Brumskine (arrivé en 3è position avec 9.6% des suffrages), ont demandé la reprise du scrutin. Ils ont estimé, contre l'avis des observateurs nationaux et internationaux, que ce scrutin avait été entaché «d'irrégularités et de fraudes massives et systématiques».