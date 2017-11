Congo-Brazzaville: CHU de Brazzaville - Les frais d'accouchement revus à la baisse

Les résultats attendus sont, entre autres, la maîtrise des effectifs; la vérification de l'adéquation emploi/compétence ; la maîtrise de la masse salariale ; l'identification des services externalisés ou à externaliser. Jérémie Mouyakani a, en outre, appelé les agents au sens de responsabilité pour une compréhension commune et partagée gage, a-t-il signifié, de la réussite de cette opération dont le but est de renforcer la gouvernance du CHU.

La campagne, a dit le directeur général du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, a débuté le 25 novembre et prendra fin le 31 décembre. Pendant cette période, a-t-il poursuivi, les ordonnances seront gratuites. Les femmes ne paieront qu'une somme de 15 000 F CFA après accouchement au lieu de 29 500 F CFA comme d'habitude. Il a également demandé aux agents de se mettre au travail, de faire preuve de performance et d'offrir des soins de qualité aux patients. « A l'endroit du gouvernement, nous disons que le travail a repris mais ne peut pas être exécuté efficacement si nous n'avons pas le maximum de ressources ; des médicaments ; réactifs de laboratoires », a indiqué Jérémie Mouyokani.

