Sénégal: Plaidoyer pour une harmonisation des lois interdisant l'excision et le mariage précoce

D'après elle, vu la volonté politique, celle des communautés et les changements qui s'opèrent, rien n'empêche le Sénégal de figurer parmi les premiers pays à abandonner totalement l'excision et les mariages précoces des enfants.

Pour elle, si les communautés sont informées que ces pratiques sont purement culturelles, qu'elles font mal aux filles et qu'il n'y a pas nécessité à les faire, en sus des renforcements de capacité sur les lois interdisant l'excision, le mariage précoce des enfants et les risques sanitaires, il y a espoir de parvenir à un mouvement de changement au niveau des cultures.

La représentante adjointe de l'UNFPA par intérim estime que si les acteurs et les communautés sont informés et sensibilisés sur les dangers et méfaits de l'excision ou des mariages des enfants, ils comprendront mieux que ces pratiques n'ont aucun fondement islamique.

"Il faut retourner à l'ancrage religieux, culturel et aux stigmates pour retrouver les raisons qui amènent les populations à s'adonner à l'excision", a-t-elle suggéré. Elle estime aussi qu'il faut renforcer l'information, la sensibilisation et la formation qui sont des éléments importants pour enrayer la pratique de l'excision.

D'après Rose Gakouba, il est important de parvenir à l'abandon de la pratique de l'excision et de voir les communautés se mobiliser pour manifester publiquement leur engagement. Selon elle, il doit en être de même en ce qui concerne les mariages précoces et le mariage des enfants.

Selon elle, il est nécessaire, une fois la loi harmonisée, de faciliter sa diffusion dans les langues locales et de mener des formations pour renforcer les capacités pour que les populations comprennent que le mariage précoce et l'excision constituent des violations des droits humains.

