Mauritanie: Le Président de la République préside à Kaedi la cérémonie de levée des couleurs nationales à l'occasion du 57eme anniversaire de l'indépendance nationale

communiqué de presse

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé mardi matin dans la place de l'indépendance à Kaedi, wilaya du Gorgol, la cérémonie de levée des couleurs nationale, à l'occasion de la célébration du 57eme anniversaire de l'indépendance nationale.

La cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, du Président de l'Assemblée Nationale, M. Mohamed Ould Boilil, le Chef d'Etat Major particulier du Président de la République, le Contre-Amiral Mohamed Cheikhna Ould Taleb Moustaph, le wali du Gorgol, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall.

Le Président de la République a passé en revue, en compagnie du Chef d'Etat-major général des Armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, au son de la musique militaire, des unités du Bataillon du Commandement et des Services, de la Gendarmerie Nationale, de la musique militaire et de la garde nationale avant de saluer les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité.

Il a ensuite salué les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les chefs d'États-majors des forces armées et de sécurité, les officiers supérieurs, les hautes personnalités de l'Etat, les présidents et les représentants des partis politiques, le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, les attachés militaires dans les ambassades accréditées en Mauritanie.

Ensuite, le drapeau de la République Islamique de Mauritanie a ensuite été hissé dans sa nouvelle forme par deux éléments du protocole de la Gendarmerie nationale au son de l'hymne national.

Le Président de la République a ensuite décoré un certain nombre de personnalités civiles et militaires qui ont un rôle important pour la prospérité et le développement de la Mauritanie.

Ces décorations ont concerné les personnalités suivantes :

Officier de l'Ordre du Mérite National :

M. Baba Ould Boumeiss, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

M. Salah Moulaye Ahmed Moulaye Ahmed, président de l'autorité Nationale de Radioprotection, de Sureté et de Sécurité nucléaire,

Colonel Nemine Ould Isselem Arbih, chef bureau Casernement/Gendarmerie

Chevalier de l'Ordre du Mérite National :

M. Brahim Messoud Boulkhair, chargé de mission au ministère de la Fonction publique

Dr Palaznik Pavel Vladimirovitch, chirurgien à l'hôpital de Nouadhibou

M. Ahmed Zeidane Mohamed Mahmoud, directeur de l'hydrologie et des barrages au ministère de l'hydraulique et de l'Assainissement

M. Mohamed Saleck Ahmedou Taleb, DREN à Nouakchott sud au ministère de l'Education nationale

Reconnaissance Nationale :

Commandant Hachem Mohamed El Moctar, directeur de cabinet du Chef d'Etat-major de la garde nationale

M. Mohamed Abdi Samba, chargé de mission au minisère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

M. Mohamed Ould Amara, maire de la commune de Chinguity

Pr Lemrabott Ould Cheikhna, directeur de l'Hygiène publique au ministère de la Santé

M. Oumar Mamadou Coulibali, directeur de l'aménagement agricole au ministère de l'agriculture

Médaille d'honneur de première classe :

M. Sidi Mohamed Amar Zenvour, directeur de coordination au ministère de l'Economie et des Finances

Adjudant-chef Cheikh Thiam BCS/1er bureau Etat-

major général des Armées

Adjudant Sid'Ahmed Ould Naim, chef division à la direction de la sûreté nationale

Mme Aichetou Ahmed Mahmoud Mohamed El Moctar, chef division secrétariat au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines

Médaille d'honneur de deuxième classe :

Mohamed Ould Zamzam, chef des stations régionales à la TVM

Mme Fama Adama M'bodj, chef service au ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille

Mme Sektou Abdallahi Hamad Vall, artiste

Médaille d'honneur de la Troisième classe :

Gendarme de 4eme échelon Boubou Silla en service au 2eme GEGM à Nouadhibou

M. Ifra Demba Ba, infirmier d'élevage au ministère de l'élevage.

Le Président de la République a ensuite salué les populations venues nombreuses pour exprimer leur joie.