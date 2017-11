Mauritanie: Le Président de la République pose la première pierre de ligne électrique Boghé-Aleg

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a procédé, lundi à Boghé, à la pose de la première pierre de la ligne électrique Boghé-Aleg, dans le cadre des festivités commémoratives du 57ème anniversaire de l'indépendance nationale.

Le Président de la République a coupé le ruban symbolique autorisant le démarrage des travaux avant d'écouter des explications sur la capacité de production de cette ligne, sur les étapes de sa réalisation et son rôle dans la couverture électrique de la zone à des prix abordables pour les populations présentées par le Directeur général de la Somelec, M. Mohamed Salem Ould Ould Ahmed.

Le Président de la République a pris connaissance également des données techniques du projet dévoilant par la suite la plaque commémorative de cette importante ligne.

La réalisation de ce projet, qui comprend les lignes de Boghé-Aleg-Boutilimitt et Aleg-Sangrava, entre dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement dans le domaine de l'énergie pour assurer l'accès à l'électricité du plus grand nombre des populations à des prix abordables à travers notamment la valorisation des énergies renouvelables.

Ce projet comprend deux parties dont le première est relative à la zone Aleg-Boghé et la deuxième des lignes Aleg-Boutilimitt-Maghta-Lahjar-Sangrava à travers des lignes d'une puissance de 90 et 33 KV et des postes de transformation.

La première partie est composée une ligne longue de 65 km avec 90 KV de puissance, la construction de postes associés de transformation électrique de 15/33/90 KV à Aleg d'une capacité de 10 mégawatts et l'extension de la station de 90 KV de Boghé.

Le coût global de ce projet est de 6,8 milliards d'Ouguiyas sur financement conjoint de l'Etat mauritanien et du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES).

A cette occasion, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des mines, M. Mohamed Ould Abdelvettah, a déclaré que cette réalisation vise à alimenter en énergie électrique plusieurs agglomérations et zones agro-pastorales en vue de développer la production et de rendre les prix de l'électricité accessibles et abordables dans les localités et villes traversées.

Pour sa part, le maire de la commune de Boghé, M. Dia Hamadi Hachimou, a salué les efforts consentis par l'Etat durant les dernières années pour faciliter l'accès des populations aux services de l'électricité à des prix abordables, soulignant le soutien des habitants de la commune de Boghé et de la wilaya du Brakna de façon générale aux orientations du Président de la République dans ce cadre et à son souci permanent à rapprocher les services des citoyens où ils se trouvent.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali du Brakna, de la délégation d'accompagnement du Président de la République et de plusieurs responsables de la société mauritanienne d'électricité (Smelec).