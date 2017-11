Mauritanie: Déclaration du Regroupemnt de la Presse Mauritanienne

Le RPM demande aux autorités mauritaniennes concernées, aux partenaires économiques, techniques et financiers de tout mettre en œuvre en vue de trouver les solutions idoines aux nombreux problèmes qui se posent à la presse et qui menacent l'existence même de cet important pilier de la démocratie.

Ce comportement inqualifiable vient s'ajouter aux autres tracasseries, que sont, les tarissement des sources d'information et de finances, l'absence de concertation sur tous les problèmes concernant la presse, les tracasseries administratives et financières et la mise à l'écart délibérée de toutes les activités officielles.

Face à cette situation sans précédent, et que l'imprimerie ne justifie que par son incapacité technique à faire face en même temps à l'impression du numéro spécial de Chaab et Horizons tout en remplissant ses obligations contractuelles avec la presse indépendante, le RPM dénonce avec la dernière énergie ce comportement avec un client qui constitue actuellement le principal subside de cette institution publique.

