Congo-Brazzaville: Commémoration - L'an 59 de la République du Congo fêté sous le signe du travail

On a pu admirer, au passage, la prestation de trois jeunes enfants, deux filles et un garçon, venus saluer à cette date leurs sept ans d'âge. Ils sont nés, le 28 novembre 2010, au moment où la République, proclamée en 1958, célébrait pour la toute première fois son propre jour de naissance.

Claude Alphonse Nsilou a notamment rappelé les valeurs du travail, thème choisi cette année pour célébrer l'événement, notifiant qu'il s'agit d'une interpellation individuelle et collective à une méditation profonde sur un concept à connotation particulière pour la République du Congo dont la devise, justement, est Unité-Travail-Progrès. Il s'est félicité de ce qu'en dépit du contexte « tendu et douloureux » de sa naissance, des aléas qui jalonnent son parcours, la République du Congo, une et indivisible, repose sur une « solidité et une force durable » acquises au long de son existence.

Levée solennelle des couleurs, hymne national, décoration d'un échantillon de personnalités par le chef de l'Etat, en présence des corps constitués nationaux et étrangers, la commémoration de l'an 59 de la proclamation de la République du Congo, le 28 novembre, a aussi été marquée par le discours du gouvernement lu par le ministre d'Etat, ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation.

