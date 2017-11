Congo-Brazzaville: Proclamation de la République - Le 59e anniversaire placé sous le signe du travail

L'événement a été célébré, le 28 novembre, sous le signe de l'exhortation de tous les Congolais à cultiver les vertus du travail, au cours d'une cérémonie officielle à la Place de la République, à Brazzaville, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Dans son discours de circonstance, le ministre d'Etat, ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N'Silou a, en effet, noté que placer la commémoration de la proclamation de la République du Congo sous le signe du travail est, en vérité, une interpellation individuelle et collective à une méditation profonde sur un concept qui a une connotation particulière pour le pays.

« Dès la genèse de la République, les pères fondateurs ont décidé que cette dernière devrait être portée par un mot d'ordre, une règle d'action, une dynamique de mobilisation dont le travail devrait être le pilier majeur. C'est ainsi qu'a été conçue la devise officielle du Congo : Unité-Travail-Progrès », a rappelé Alphonse Claude N'Silou.

Ainsi a-t-il renchéri, de 1958 à aujourd'hui, si le Congo a pu assurer à chaque Congolais la quiétude et des libertés dans l'épanouissement personnel et s'il a pu assurer à la communauté nationale des acquis indéniables qui sont des réelles promesses de développement et de progrès, c'est grâce au travail.

« Grâce au travail de chacun et de tous ; au travail de chaque instant, de tous les instants pour que soit créé et préservé autant que faire se peut, le processus cumulatif du progrès national », a-t-il relevé.

Par ailleurs, l'orateur a noté que, seul le travail est capable de sortir le Congo de la crise financière dans laquelle il est plongé actuellement. « Comment surmonter la crise économique actuelle ? Comment renouveler les combats qui nécessitent de l'être : la lutte contre la pauvreté, contre le chômage, en un mot, la lutte contre le sous-développement ? Comment donc le faire, sinon par le travail entendu comme ce qu'il est par essence, c'est-à-dire une combinaison de toutes les valeurs positives de notre société, notamment la conscience, la responsabilité, la rigueur, la probité, le respect de la chose publique, etc. », s'est interrogé l'orateur.

Le travail n'est pas une servitude

Cependant, a-t-il poursuivi, proclamer haut et fort l'importance et la nécessité du travail comme on le fait maintenant, ne signifie pas que le travail doit être vécu ou imposé comme une servitude, une corvée ou une coercition. « Quelle qu'en soit la circonstance, en temps de crise ou de prospérité, le travail, pour qu'il soit effectivement source d'épanouissement personnel et d'accomplissement collectif, doit être un engagement libre, une occupation de bon gré », a précisé Alphonse Claude N'Silou.

Une dizaine de personnalités décorées

A l'occasion du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le chef de l'Etat a élevé, dans l'ordre du mérite congolais, des citoyens qui ont rendu des services à la nation dans différents domaines d'activités de la vie du pays. Trois d'entre eux nous ont livré leurs sentiments.

Chantal Nonault, experte comptable: « Je suis très honorée par cette marque de reconnaissance de la République à mon égard. C'est l'occasion de remercier le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Ce geste me va droit au cœur et m'encourage à travailler davantage pour être un modèle des femmes pour le Congo. »

Casimir Zoba dit Zao, artiste musicien: « Auparavant, j'étais chevalier dans l'ordre du mérite congolais ; aujourd'hui, la République m'a élevé au rang de commandeur. Cela prouve que je travaille pour la nation. C'est le prix de mon dévouement. En tout cas, je suis très content pour cette reconnaissance de la République à mon endroit. »

Christophe Mbouramoué, universitaire: « C'est une reconnaissance de la République à ses serviteurs en général et à l'Université Marien-Ngouabi, en particulier. Je suis très marqué par cette décoration et j'en prends acte .»