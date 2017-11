Congo-Brazzaville: Athlétisme et boxe - Les programmes de développement soumis au ministère des Sports

Le président de la Fédération congolaise d'athlétisme (FCA) a présenté à Hugues Ngouélondélé , le 27 novembre à Brazzaville, quelques pistes devant permettre de relever le niveau des athlètes congolais.

Jean Baptiste Ossé a plaidé pour le placement des athlètes dans un centre de formation de haut niveau, dans l'optique de préparer les Jeux olympiques Japon 2020. Il a également souhaité la création d'un centre régional d'athlétisme dans le site du Complexe sportif de Kintélé.

Le président de la FCA a profité de cet échange pour annoncer au ministre des Sports et de l'éducation physique l'organisation, en 2019 à Brazzaville, des championnats d'Afrique des moins de 20 ans. « Monsieur le ministre, pendant les Jeux africains, la Confédération avait rencontré la fédération pour attribuer les championnats U-20 en 2019 au Congo », a-t-il dit, avant de solliciter l'intervention du ministre pour le retour du meeting international Grand prix CAA de Brazzaville.

« Parlant du meeting d'athlétisme de la ville de Brazzaville, j'ai reçu au cabinet le maire de Brazzaville et le directeur du meeting qui n'est autre que le maire de Moungali. J'attends le retour du maire de Brazzaville qui devrait me faire le point de ces contacts avec Kalkaba, le président de la CAA », a expliqué Hugues Ngouélondélé qui a, d'ailleurs, proposé le mois de juin pour sa relance.

Le coût de ces projets, hormis l'organisation de ces championnats, est estimé à 1 024 716 750 F CFA. Outre la présentation des projets, le président de la FCA a profité de l'occasion pour exposer au ministre quelques problèmes auxquels sa structure est confrontée, particulièrement les pistes d'athlétisme des stades construits dans les départements qui ne favorisent pas la bonne pratique de la discipline. Un problème réel que le ministre entend résoudre dans les jours à venir. « Nous avons constaté, lors de notre dernière visite dans les départements, que c'est du gravier à la place du tartan. C'est un problème qu'on va pouvoir régler lorsque nous nous serons mis d'accord avec la délégation générale aux Grands travaux. Sinon, il ne sera pas possible de pratiquer l'athlétisme dans ces stades », a rassuré le ministre.

Jean Basptiste Ossé a promis au ministre des Sports que la saison 2017-2018 sera marquée par l'organisation effective des compétitions départementales, zonales et nationales; la détection des jeunes talents dans les écoles et la formation des ressources humaines; la préparation et la participation aux compétitions de la série mondiale et africaine. « La réalisation de ces activités est estimée à la somme de 234 millions 500 mille francs cfa », a précisé le président de la FCA.

Faisant le bilan de la saison dernière, il a rappelé au ministre que Franck Danick Elemba et Natacha Ngoye Akamabi ont remporté trois médailles d'or aux Jeux de la Francophonie. Ces derniers, a-t-til dit, attendent jusqu'à ce jour leur réception officielle par l'Etat congolais comme l'ont été les Diables rouges football après les Jeux de la francophonie de Nice.

La création d'un centre africain de formation de boxe sur proposition du président de la Fécoboxe

Richard Bienvenu Mouambouma, le président de la Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe), a, pour sa part, proposé au ministre la création d'un centre africain de formation de boxe en vue d'élever le niveau des compétiteurs. Il a promis de poursuivre la vulgarisation de ce sport sur l'ensemble du territoire national puis s'engager dans sa féminisation et sa professionnalisation au Congo.

La visibilité de la boxe au plan international passe par l'occupation des postes dans les structures internationales et aussi par la bonne prestation des athlètes congolais dans les différentes compétitions auxquelles ils occupent les podium et hissent le drapeau national. Richard Bienvenu Mouambouma a sollicité la subvention de l'Etat dans l'organisation des compétitions nationales. A cause des problèmes de trésorérie, la Fécoboxe n'a pas pu organiser la coupe du Congo et les championnats nationaux.

La boxe a été l'une des rares disciplines qui a pu glaner deux médailles (une en or et une de bronze) avec une préparation locale. Elle a réussi à qualifier deux boxeurs aux Jeux Olympiques de Rio après plus de trente-trois ans sur fonds propres. Lors des championnats d'Afrique de boxe à Brazzaville, les athlètes nationaux ont pu glaner cinq médailles (une en or et quatre en bronze ) avec une médaille remportée par une boxeuse. Le Congo a qualifié quatre boxeurs aux championnats mondiaux d'Hambourg 2017 mais ils n'ont pas pu y participer.