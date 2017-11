Congo-Brazzaville: Diaspora - Une journée d'échange des étudiants congolais en Europe

Notons que cette journée d'intégration et de l'orientation s'est déroulée dans la chancellerie du Congo en France en pleine mutation en Maison commune, en présence de Prince Bertrand Bahamboula, président de l'AEF, Destin Jésus Sondzo, président des étudiants congolais en Belgique, de Frédéric Nzé et Laurente Okouya de la banque Oakam, et d'illustres autres invités.

« Formez-vous en fonction du marché de l'emploi du Congo. Une fois les habitudes de travail acquises, osez votre pays d'origine. Vos savoirs et savoir-faire seront plus utiles dans un pays où les opportunités d'affaires demeurent à foison, dans la logistique ou l'agronomie, avec des produits à transformer sur place », a-t-il conseillé.

La rencontre, dite « d'intégration et d'orientation académique et professionnelle », a été organisée à Paris, le 25 novembre, par l'Association des étudiants congolais de France (AECF), sous le patronage de l'ambassade du Congo en France, Rodolphe Adada.

