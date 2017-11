Congo-Brazzaville: Dettes des fédérations sportives - Hugues Ngouélondélé veut arrêter l'hémorragie

« Désormais, il ne sera plus bien de prendre les engagements au niveau des fédérations sans associer le ministère, parce que quand vous allez prendre ces engagements, surtout financiers, et qu'après vous amenez vos dettes ici pour que nous les réglons, c'est un problème. Lorsque vous avez des engagements, vous devez venir au cabinet pourqu'on se mette d'accord », a instruit Hugues Ngouélondélé, le 27 novembre à Brazzaville, à l'issue de la réception des fédérations d'athlétisme et de boxe.

La Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe), la dernière a être reçue par le ministre, est sous la sanction de la commission de discipline de l'Aiba. Elle doit payer une penalité de cent dollars par juge arbitre et deux mille dollars pour les frais de justice à cause de la contestation des résultats du combat de Laury Yannick Pembouabeka face à un Marocain, dans la catégorie des moins de 91 kg lors des championnats d'Afrique de Boxe à Brazzaville.

