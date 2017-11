Congo-Brazzaville: Cantines scolaires - Un don de 1 500 tonnes de vivres aux écoliers congolais

L'aide destinée au programme d'alimentation scolaire a été réceptionnée, le 27 novembre à Brazzaville, par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, des mains de l'ambassadeur du Japon au Congo, Hiroshi Karube.

Le programme d'alimentation scolaire permet à chaque élève de l'école primaire d'obtenir un repas enrichi tous les jours. Il améliore les capacités nutritionnelles, renforce les capacités d'apprentissage et réduit le taux d'échec scolaire.

La contribution du gouvernement du Japon au Programme alimentaire mondiale (PAM), dans le cadre de ce don, a permis l'achat de 1500 tonnes de vivres, notamment du riz, du pois, de l'huile et du sel. Il est estimé à une valeur de 2 133 000 dollars américains et couvrira plus de 224 écoles primaires, soit plus de 40 000 élèves des départements de la Bouenza, la Lékoumou, le Pool, les Plateaux, la Likouala et la Sangha. Actuellement au Congo, 832 918 élèves fréquentent l'enseignement de base.

« Le don du Japon couvrira une période de six mois. Actuellement, grâce à ce don, nous avons renoué depuis le 2 octobre 2017 avec les cantines scolaires, et servons des plats dans les écoles à Ignié, Gamboma, Imvouba, Nkayi et autres. Les bénéficiaires sont très contents », a indiqué Gisèle Galessami, chargée du programme des cantines scolaires au niveau du PAM.

Une étude récente du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, appuyée par le PAM et le programme Mastercard, a démontré qu'un dollar investi dans l'alimentation scolaire génère 9,6 dollars de retour sur investissement.

Le représentant du PAM au Congo, Jean Martin Bauer, a émis le souhait de renforcer le programme « Une école, une cantine». Car, a-t-il dit, « ce programme permet aux écoliers d'être plus assidus à l'école. Cet objectif exigera de nous tous un effort financier ».

Le don destiné dans le cadre du programme d'alimentation scolaire est mis en œuvre avec le ministère de l'Enseignement afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants congolais. Ce programme cible 132 000 enfants en âge de fréquenter les écoles publiques d'ici à 2018. En zone rurale, il s'occupera de 50% de filles et 12% d'autochtones.

« 1 200 000 dollars américains s'ajouteront à ce don pour acheminer 189 tonnes de conserves de poissons en provenance du Japon dont l'arrivée est prévue pour le deuxième trimestre 2018. Le programme des cantines scolaires a été approuvé par le gouvernement du Japon en 2016 », a indiqué Hiroshi Karube, le diplomate Japonais.

Le programme d'alimentation scolaire a débuté au Congo en 2001 et le gouvernement du Japon a déjà investi plus de vingt millions de dollars américains depuis 2007. Le Congo, avec l'appui du PAM est d'autres partenaires, s'est doté, en 2016, d'une politique nationale d'alimentation scolaire dont la vision est : « une alimentation scolaire durable, de bonne qualité et à base de produits locaux pour tous les enfants inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base du Congo à l'horizon 2025 ».

En reconnaissance du caractère salutaire d'une politique d'alimentation scolaire pérenne, le ministre Anatole Collinet Makosso a rappelé : « Face à ce programme, notre pays n'entend pas changer le cap. De nos jours, manger à l'école est devenu fondamental. Ces repas, parfois les seuls consistants pour de nombreux enfants, gardent de ce fait une saveur particulière et il nous revient de les garantir chaque année ».

Anatole Collinet Makosso a également évoqué l'engagement du Premier ministre, Clément Mouamba, devant l'Assemblée nationale en inscrivant la poursuite de l'expérience des cantines scolaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de solidarité. Il avait, en effet, rassuré les députés que « ... l'expérience des cantines scolaires se poursuivra... ».

Enfin, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a remercié le gouvernement du Japon pour ce son et a promis d'en faire bon usage.