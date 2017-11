Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - Fin de formation de la 21e promotion des élèves officiers d'active

Major de la promotion avec une moyenne générale de14,43/20, Emmanuel Okogna Itoua a demandé aux jeunes de la 21e promotion de faire briller l'école puisque le plus dur arrive. Affecté au commandement des écoles, il pense que dans le métier des armes, on n'invente rien, car le tout s'apprend. « Je vais appliquer ce que j'ai appris tout au long de ma formation », a-t-il promis.

« Nous sommes convaincus que vous vous exprimerez avec beaucoup d'aisance dans l'exercice de vos fonctions de chefs de section. Ayez toujours à l'esprit, partout où vous irez, que vous avez été formés pour la gloire de notre nation et de nos armées ; gardez toujours en tête que ce qui caractérise un officier est qu'il porte sur lui le respect et le sens de responsabilités qui lui sont octroyés. Ces responsabilités se résument en termes de : commander ; discerner ; décider ; agir ; contrôler », a exhorté le colonel Jean Libali.

Selon le commandant de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, le colonel Jean Libali, les impétrants ont été soumis à un programme leur permettant de développer, entre autres, leurs qualités physiques et psychologiques ainsi que leurs capacités d'instructeur et de leadership. Ainsi a-t-il invité ces derniers à plus de sens de responsabilité et à une prise de conscience des défis à relever et des enjeux du moment.

Après deux ans de formation passés au sein de l'école considérée comme le creuset de l'élite des Forces armées congolaises (FAC), les élèves officiers d'active de la 21e promotion, baptisée « Promotion capitaine Davy-Evrard-Bolenga-Baudzembet », sont désormais affectés dans les différents corps de la force publique. En effet, sur les quatre-vingt-trois récipiendaires, il y a quarante-sept Congolais provenant de la vie civile et des forces armées, neuf Gabonais et Béninois.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.